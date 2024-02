February 5, 2024 / 10:23 AM IST

IND vs ENG 2nd Test : వైజాగ్ టెస్టులో విజయంపై క‌న్నేసిన భార‌త జ‌ట్టుకు పెద్ద షాక్. సెంచరీ హీరో శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(Shubman Gill) నాలుగో రోజు మైదానంలోకి రాలేదు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో స్లిప్‌లో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండ‌గా గిల్ కుడిచేతి చూపుడు వేలికి గాయ‌మైంది. అయినా స‌రే నొప్పిని భ‌రిస్తూ మూడో రోజు ఖ‌త‌ర్నాక్ సెంచ‌రీ కొట్టాడు. దాంతో, మేనేజ్‌మెంట్ నాలుగో రోజు అత‌డికి విశ్రాంతినిచ్చింది. గిల్ స్థానంలో స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్(Sarfaraz Khan) ఫీల్డింగ్‌కు వ‌చ్చాడు.

స్లిప్‌లో చురుకైన ఫీల్డ‌ర్ అయిన గిల్ దూర‌మ‌వ్వ‌డం రోహిత్ సేన‌కు పెద్ద లోటే. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్‌ ఏకంగా నాలుగు క్యాచ్‌లు ప‌ట్టాడు. ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మైన జో రూట్(5), జానీ బెయిర్‌స్టో(25)ల‌తో పాటు రెహాన్ అహ్మ‌ద్(6), టామ్ హ‌ర్ట్లే(21)ల‌ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు.

Shubman Gill hurt his right index finger while fielding and catching in the first innings. He battled to score a century, but will not be available for India in the slips today #INDvENG

▶️ https://t.co/ZsyelyZUeZ pic.twitter.com/lvu6VyM7MN

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 5, 2024