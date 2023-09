September 15, 2023 / 10:14 PM IST

Asia Cup 2023 : ఈ ఏడాది సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న భార‌త ఓపెనర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(110 నాటౌట్ : 122 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) మ‌రోసారి కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) చివ‌రి సూప‌ర్ 4 మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌పై సెంచరీ బాదాడు. తంజిమ్ హొసేన్ ష‌కిబ్ ఓవ‌ర్లో రెండు ర‌న్స్ తీసి వంద‌కు చేరువ‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత రెండు బంతుల్ని గిల్ బౌండ‌రీకి త‌ర‌లించాడు.

దాంతో, ఇండియా 40 ఓవ‌ర్ల‌కు 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 188 ర‌న్స్ కొట్టింది. గిల్‌కు తోడుగా అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(5) ఆడుతున్నాడు. ఇండియా విజ‌యానికి 60 బంతుల్లో 78 ప‌రుగులు కావాలి.

👉 Players with 1,500+ international runs in 2023: Shubman Gill

👉 Players with 5+ international hundreds in 2023: Shubman Gill

👉 Players with 1000+ ODI runs in 2023: Shubman Gill

It’s his world 🤷‍♀️ #INDvBAN LIVE ▶️ https://t.co/AMJLzWVWJV#AsiaCup2023 pic.twitter.com/Nb8MsqKlsj

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 15, 2023