July 13, 2024 / 03:55 PM IST

Shreyas Iyer : భార‌త క్రికెట‌ర్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ (Shreyas Iyer) పున‌రామ‌నం కోసం గ‌ట్టిగానే క‌ష్ట‌ప‌డుతున్నాడు. ఆట‌తో పాటు ఫిట్‌నెస్ మీద ఫోక‌స్ పెట్టి నిత్యం శ్ర‌మిస్తున్నాడు. టీమిండియా హెడ్‌కోచ్‌గా గౌతం గంభీర్ (Gautam Gambhir) నియామ‌కం కావ‌డంతో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(KKR) కెప్టెన్‌లో ఆశ‌లు చిగురించాయి.

వెన్నునొప్పి సాకుతో బీసీసీఐ సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్ట్ కోల్పోయిన అయ్య‌ర్.. గౌతీ అండ‌తో జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. అందుకోసం మైదానంలో నిత్యం చెమ‌టోడ్చుతున్నాడు. ఫిట్‌నెస్ మీద దృష్టి పెట్టిన అయ్య‌ర్ స్ప్రింట‌ర్‌లా వేగంగా ప‌రుగెత్తుతున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం అత‌డి ర‌న్నింగ్ వీడియో ఒక‌టి వైర‌ల్ అవుతోంది.

🚨 l am seeing him doing fitness regularly at wings, very hard working player, he was working out in rains also, no stopping. (AimAjit via IG ✍️)#ShreyasIyer pic.twitter.com/sLWCO61ZfH

— Pick-up Shot (@96ShreyasIyer) July 11, 2024