February 25, 2024 / 02:44 PM IST

NZ vs AUS : వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్ ఆస్ట్రేలియా(Australia) పొట్టి సిరీస్‌లో న్యూజిలాండ్‌ను వైట్‌వాష్ చేసింది. ఇప్ప‌టికే రెండు విజ‌యాల‌తో పొట్టి సిరీస్(T20 Series) కైవ‌సం చేసుకున్న ఆసీస్ నామ‌మాత్ర‌మైన‌ మూడో మ్యాచ్‌లోనూ గెలిచింది. డక్‌వ‌ర్త్ లూయిస్(DLS) ప్ర‌కారం 10 ఓవ‌ర్ల‌కు కుదించిన మ్యాచ్‌లో 27 ప‌రుగుల తేడాతో బ్యాక్‌క్యాప్స్‌ను ఓడించింది. మిచెల్ మార్ష్ సేన నిశించిన‌ 119 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో కివీస్ 98 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కంగారు జ‌ట్టు 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 118 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఓపెన‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్(33), మాథ్యూ షార్ట్‌(27), గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్‌(20) ప‌రుగుల‌తో రాణించారు. అనంత‌రం స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో న్యూజిలాండ్ ఓపెన‌ర్లు ఫిన్ అలెన్(13), విల్ యంగ్‌(14) లు శుభారంభ‌మిచ్చారు.

