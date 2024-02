February 21, 2024 / 05:45 PM IST

Viral Video | ఆప‌రేష‌న్ థియేట‌ర్‌లో స‌ర్జ‌రీకి సంబంధించిన మెటీరియ‌ల్ త‌ప్ప ఎలాంటి వ‌స్తువులకు అనుమ‌తి ఉండ‌దు. అంతేకాదు రోగి వ‌ద్ద కూడా ఎలాంటి వ‌స్తువును ఉండ‌నివ్వ‌రు. చివ‌ర‌కు మొల‌తాడును కూడా ఉండ‌నివ్వ‌రు వైద్యులు. కానీ ఈ రోగి మాత్రం ఆప‌రేష‌న్ థియేట‌ర్‌లో బెడ్‌పై ప‌డుకుని, గుట్కా న‌లిచాడు. మ‌రి ఆ రోగికి గుట్కా ఎక్క‌డ్నుంచి వ‌చ్చిందనేది తెలియ‌రాలేదు. రోగి గుట్కా న‌లిచిన దృశ్యాలు నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఘ‌ట‌న కాన్పూర్‌లోని ఓ ఆస్ప‌త్రిలో చోటు చేసుకున్న‌ట్లు ఈ వీడియోను షేర్ చేసిన వ్య‌క్తి తెలిపాడు. కానీ క‌చ్చితంగా కాన్పూర్‌లోనే జ‌రిగిందా? అనేది మాత్రం నిర్ధార‌ణ కాలేదు.

ఆస్ప‌త్రి ఆప‌రేష‌న్ థియేట‌ర్‌లో బెడ్‌పై ఉన్న వ్య‌క్తికి ఏదో చికిత్స చేసేందుకు ఇద్ద‌రు న‌ర్సులు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నారు. ఆ స‌మ‌యంలో రోగి గుట్కా న‌లిచినట్లు స్ప‌ష్టంగా ఉంది. అయితే అప్ప‌టికే రోగికి అన‌స్థీషియా ఇచ్చారు. ఇక రోగి ఆక్సిజ‌న్ మాస్కును కూడా ధ‌రించాడు. ఎడ‌మ చేతి వేలికి ప‌ల్స్ మెషీన్ కూడా ఉంది. ఒక న‌ర్సు అత‌నికి ఇంజ‌క్ష‌న్ చేసేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతున్న‌ట్లు క‌నిపించింది.

ఈ వీడియోపై నెటిజ‌న్లు మండిప‌డుతున్నారు. గుట్కాను ఆప‌రేష‌న్ థియేట‌ర్‌లోకి ఎలా అనుమ‌తిస్తార‌ని ప్ర‌శ్నిస్తున్నారు. ఇలాంటి చ‌ర్య‌ల‌ను ఉపేక్షించ‌రాద‌ని ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఆ రోగి అన‌స్థ‌షీయా మ‌త్తులో అలా చేసి ఉండొచ్చ‌ని కొంద‌రు భావిస్తున్నారు. కానీ దీనిపై స్ప‌ష్ట‌త లేదు. అత‌ని చేతిలో నిజంగానే గుట్కా ఉందా..? లేదా..? అనేది కూడా తెలియ‌రాలేదు.

Kanpur is not for beginners pic.twitter.com/HMDkUMkX5O

— Alpha🐯 (@AlphaTwt_) February 19, 2024