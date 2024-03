March 23, 2024 / 12:00 AM IST

IPL 2024 RCB vs CSK : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్ ఆరంభం అదిరింది. ఉత్కంఠ రేపిన తొలి మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్(CSK) గెలుపొందింది. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై త‌మ‌కు తిరుగులేద‌ని చాటుతూ చెపాక్ స్టేడియంలో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరును చిత్తు చేసింది. 174 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ శివం దూబే(34 నాటౌట్‌), ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(25 నాటౌట్)లు దంచికొట్ట‌గా 6 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించి బోణీ కొట్టింది. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌లో గ్రీన్ రెండు వికెట్లు తీశాడు.

బెంగ‌ళూరు నిర్దేశించిన 174 ర‌న్స్ ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(37), రుతురాజ్ గైక్వాడ్(15)లు దూకుడుగా ఆడారు. గైక్వాడ్ ఔటైనా సీఎస్కే జోరు త‌గ్గ‌లేదు. అజింక్యా ర‌హానే(27)తో క‌లిసి స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించాడు. అయితే క‌ర‌ణ్ శ‌ర్మ ఓవ‌ర్లో ర‌వీంద్ర ఔట‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత డారిల్ మిచెల్(22) త‌న త‌డాఖా చూపించాడు. అయితే.. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్లు షార్ట్ పిచ్ బంతుల‌తో మిచెల్, ర‌హానేల‌ను ఔట్ చేశారు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన జ‌డేజా, దూబేలు ధ‌నాధ‌న్ ఆడి సీఎస్కేను గెలుపు బాట ప‌ట్టించారు.

