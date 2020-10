IPL 2020: శిఖర్‌ ధావన్‌ 57 ఔట్‌..

దుబాయ్‌ : రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌(57: 33బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు)‌ అర్ధశతకం సాధించాడు. వేగంగా ఆడే క్రమంలో శ్రేయస్‌ గోపాల్‌ వేసిన 12 ఓవర్లో ధావన్‌..కార్తీక్‌ త్యాగీకి క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. స్వల్ప వ్యవధిలోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో ఓపెనర్‌ ధావన్‌ అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో ధావన్‌కు ఇది 39వ అర్ధసెంచరీ కావడం విశేషం.

రాజస్థాన్‌ బౌలర్లపై విరుచుకుపడి ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దాడు. ధావన్‌ ఔటైనా అయ్యర్‌ ధనాధన్‌ బ్యాటింగ్‌తో అదరగొట్టాడు. చేతిలో వికెట్లు ఉండటంతో ఆఖర్లో వీరవిహారం చేయాలని ఢిల్లీ భావిస్తోంది. 13 ఓవర్లకు ఢిల్లీ 3 వికెట్లకు 104 పరుగులు చేసింది.

