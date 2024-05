Arya To Pushpa The Rule Sukumar Team Celebrates His 20 Years Journey

Sukumar | లెక్కల మాస్టారు @ 20 ఇయర్స్‌ .. మాస్టర్‌ స్టోరీటెల్లర్‌ సుకుమార్‌ సక్సెస్‌ఫుల్‌ జర్నీ

Sukumar | ప్రేక్షకుల అభిరుచికి, ట్రెండ్‌కు అనుగుణంగా సినిమాలు తీయడం మాత్రం పెద్ద టాస్క్‌లాంటిదే అని చెప్పాలి. అలాంటి టాస్క్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తూ.. మూవీ లవర్స్‌ పల్స్‌ పట్టుకొని వారికి కావాల్సిన వినోదాన్ని అందించే టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటారు సుకుమార్ (Sukumar).

May 7, 2024 / 11:28 AM IST

Sukumar | వినోదరంగంలో సినిమాలు టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనసరం లేదు. ఇక ప్రేక్షకుల అభిరుచికి, ట్రెండ్‌కు అనుగుణంగా సినిమాలు తీయడం మాత్రం పెద్ద టాస్క్‌లాంటిదే అని చెప్పాలి. అలాంటి టాస్క్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తూ.. మూవీ లవర్స్‌ పల్స్‌ పట్టుకొని వారికి కావాల్సిన వినోదాన్ని అందించే టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటారు సుకుమార్ (Sukumar) ‌. ఇండస్ట్రీలో రైటర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌గా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్న అతికొద్ది మంది దర్శకుల్లో సుకుమార్‌ ఉంటారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

ప్రేమకథల్లోని కొత్త యాంగిల్‌ను చూపిస్తూ అల్లు అర్జున్‌ (Allu arjun)తో తెరకెక్కించిన తొలి సినిమా ఆర్య (Arya). అను మెహతా, శివబాలాజీ, అల్లు అర్జున్ కాంబోలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద టాక్ వసూళ్ల వర్షం కురిపించడమే కాదు. వన్‌సైడ్‌ లవ్వే రా ఎంతో బెటరూ.. అంటూ సుకుమార్‌ కొత్త కాన్సెప్ట్‌తో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై చూపించిన లవ్‌ స్టోరీకి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయిపోయారు. ఆర్య విడుదలై (2004 మే 7) నేటికి 20 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. డైరెక్టర్‌ కమ్‌ రైటర్‌గా సుకుమార్‌ ప్రయాణానికి కూడా నేటితో 20 వసంతాలు అయింది. ఈ సందర్భంగా తమ అభిమాన దర్శకుడి సినిమాలను గుర్తు చేసుకుంటూ.. సుకుమార్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌, ఫాలోవర్లు, అభిమానులు.

అల్లు అర్జున్‌తో డైరెక్టర్‌ కమ్‌ రైటర్‌గా జర్నీ షురూ చేసిన సుకుమార్‌.. మళ్లీ బన్నీతోనే పుష్ప ప్రాంఛైజీ తెరకెక్కిస్తూ గ్లోబల్‌ స్టార్ డైరెక్టర్‌ ఇమేజ్‌ను క్రియేట్ చేసుకోవడం విశేషం. పుష్ప ది రైజ్‌ సినిమాతో గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన లెక్కల మాస్టారు ప్రస్తుతం పుష్ప ది రూల్ ‌(Pushpa The Rule)తో దండయాత్ర చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడని తెలిసిందే. అల్లు అర్జున్‌కు ఐకాన్ స్టార్ బిరుదు ఇచ్చేసిన సుకుమార్‌.. బన్నీతో తన సినీ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి.. ఐకాన్‌స్టార్‌ సినిమా (పుష్ప ది రూల్‌)తోనే తన 20 ఏండ్ల ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకోవడం చాలా ప్రత్యేకమనే చెప్పాలి.

Two decades of storytelling mastery! Celebrating 20 years of Sukumar’s visionary cinema. Here’s to many more years of innovation and inspiration! #Sukumar#20YearsOfSukumar#20YearsOfSukuMARK pic.twitter.com/HIYT9DApml — Ramesh Bala (@rameshlaus) May 7, 2024

Celebrating 20 years of Sukumar’s visionary cinema. Here’s to many more years of innovation and inspiration! #Sukumar#20YearsOfSukumar#20YearsOfSukuMARK pic.twitter.com/6vfIn1ClY4 — Vamsi Kaka (@vamsikaka) May 7, 2024

