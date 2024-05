May 25, 2024 / 01:51 PM IST

Preity Zinta | ఫ్రాన్స్‌లో జరుగుతున్న అతిపెద్ద ఫ్యాషన్‌ ఈవెంట్‌ కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో బాలీవుడ్‌ తారలు సందడి చేస్తున్నారు. మాజీ ప్రపంచ సుందరి ఐశ్వర్య రాయ్‌ బచ్చన్‌, శోభిత ధూళిపాళ, ఊర్వశి రౌతెలా, కియారా అద్వానీ, అదితి రావ్‌ హైదరీ ఇలా ఒక్కక్కరిగా రెడ్‌ కార్పెట్‌ (Red Carpet ) ఈవెంట్‌లో తళుక్కున మెరిసి అందరినీ ఆకర్షించారు. ఇప్పుడు ప్రీతి జింటా (Preity Zinta ) కేన్స్‌లో మెరిసింది.

సంప్రదాయ చీరకట్టులో రెడ్‌ కార్పెట్‌పై హొయలు పోయింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారాయి. ఇక అంతకు ముందు ప్రీతి జింటా ఫ్రెంచ్‌ రివేరా ( French Riviera)లో ఫొటోషూట్‌లో పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా వైట్‌ డ్రెస్‌లో తన గ్లామ్‌తో మెస్మరైజ్‌ చేసింది. ఈ ఫొటో షూట్‌కు సంబంధించిన చిత్రాలను నటి ఇన్‌స్టా వేదికగా అభిమానులతో షేర్‌ చేసుకుంది. ఇక కేన్స్‌లో ప్రీతి జింటా ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌కు ఎంత క్రేజ్‌ ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. వరల్డ్‌వైడ్‌గా సినీ తారలంతా ఈ ఫెస్టివల్‌లో సందడి చేస్తుంటారు. డిజైనర్‌ దుస్తుల్లో ఈవెంట్‌కే కొత్త అందాన్ని తీసుకొస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ఫ్రాన్స్‌లో 77వ కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ (Cannes Film Festival) అట్టహాసంగా కొనసాగుతోంది. మే 14వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ ఈవెంట్‌ 25వ తేదీ వరకూ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన సినీ ప్రముఖులు, డిజైనర్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రెడ్‌ కార్పెట్‌పై సందడి చేస్తున్నారు.

Queen is here ! Slaying the #Cannes2024 red carpet with her sparkle ✨️ #PreityZinta #CannesFilmFestival pic.twitter.com/492qVHYV99

Watching #PreityZinta at #Cannes2024 is like rewinding of our crush from 90’s✨🤍

So happy that new stream of Cinema and social media culture brings back the Beauty and The Best Talents form last decades @realpreityzinta 👑#Cannes77 #Lahore1947 pic.twitter.com/QYQ0PIjd9Z

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) May 25, 2024