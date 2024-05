May 25, 2024 / 12:31 PM IST

Anasuya Sengupta | ఫ్రాన్స్‌లో 77వ కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ (Cannes Film Festival) అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. ఈ వేడుకల్లో బాలీవుడ్‌కు చెందిన పలువురు స్టార్స్‌ సందడి చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా డిజైన్‌ చేసిన డ్రెస్‌లను ధరించి రెడ్‌ కార్పెట్‌పై హొయలు పోతున్నారు. మ‌రోవైపు ఈ ఫిల్మ్‌ఫెస్టివల్‌లో మలయాళీ చిత్రం ‘ఆల్‌ వీ ఇమాజైన్‌ యాజ్‌ లైట్‌’ పోటీలో నిలిచింది. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత ఓ భారతీయ చిత్రం కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో పోటీలో నిలవడం విశేషం. కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లోని ముఖ్య విభాగమైన ‘పామ్‌ డి ఓర్‌’ అవార్డుల కేటగిరీలో ఈ సినిమా పోటీ పడుతున్నది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా భారతీయ నటి అనసూయ సేన్‌గుప్తా (Anasuya Sengupta) చ‌రిత్ర సృష్టించింది. ఇందులో మ‌రో ముఖ్య విభాగమైన ‘అన్‌ సర్టెయిన్‌ రిగార్డ్‌’(Uncertain regard) కేటగిరీలో ఉత్త‌మ న‌టి (Best Actress award)గా అనసూయ అవార్డు అందుకుంది. ‘ది షేమ్‌లెస్‌ (The Shameless)’ అనే చిత్రానికి ఆమె ఈ అవార్డు అందుకోగా.. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ఫిల్మ్‌ఫెస్టివల్‌లో అవార్డు గెలిచిన తొలి భారతీయురాలి(First Indian)గా అరుదైన ఘనత సాధించింది.

ఇక ‘ది షేమ్‌లెస్‌ (The Shameless)’ చిత్ర విష‌యానికి వ‌స్తే.. ఈ సినిమాను బల్గేరియన్‌ దర్శకుడు కాన్‌స్టాంటిన్‌ బొజనోవ్ (Konstantin Bozhanov) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఈ చిత్రంలో అన‌సూయ ‘రేణుక’ అనే వేశ్య పాత్ర (Prostitute) ను పోషించింది. దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో గ‌ల ఓ బ్రోతల్‌ హౌస్‌లో ఉన్న రేణుక అనుకోకుండా అక్క‌డ‌కు వ‌చ్చిన పోలీసును చంపి పారిపోతుంది. ఇక అక్క‌డ నుంచి దూరంగా పారిపోయిన రేణుక ఒక సెక్స్‌ వర్కర్ల కమ్యూనిటీలో ఆశ్రయం పొందుతుంది. అక్క‌డ‌నే ఒక అమ్మాయితో ప్రేమలో పడుతుంది. ఈ క్ర‌మంలోనే వారికి ఎదురైన అడ్డంకులు ఏంటి. చివరికి ఎం జరిగింది అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.

🚨 Anasuya Sengupta made history as the first Indian to win the Best Actress Award at the Cannes Film Festival.#TheShameless ,directed by Constantin Bojanov. pic.twitter.com/zhvxWXgtsY

— The Cinéprism (@TheCineprism) May 25, 2024