March 10, 2024 / 12:48 PM IST

Shane Watson : పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ నేప‌థ్యంలో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(PCB) కొత్త హెడ్‌కోచ్ వేట‌ను వేగ‌వంతం చేసింది. తాత్కాలికంగా కాకుండా ఈసారి దీర్ఘ‌కాలిక కోచ్‌ను నియ‌మించేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. కొత్త హెడ్‌కోచ్ రేసులో ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ షేన్ వాట్స‌న్‌ (Shane Watson) ముందు వ‌రుస‌లో ఉన్నాడు. ఇప్ప‌టికే పీసీబీ బృందం ఈ మాజీ క్రికెట‌ర్‌తో చ‌ర్చ‌లు జ‌రుపుతోంది. ప్ర‌స్తుతం పాకిస్థాన్ సూప‌ర్ లీగ్‌(PSL)లో క్వెట్టా గ్లాడియేట్స్‌కు వాట్సన్ కోచ్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నాడు.

వాట్స‌న్‌తో పాటు వెస్టిండీస్ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ డారెన్ స‌మీ(Daren Sammy) కూడా కోచ్ ప‌ద‌వికి గ‌ట్టి పోటీనిస్తున్నాడు. కెప్టెన్‌గా విజ‌య‌వంత‌మైన స‌మీ.. విండీస్‌కు రెండు టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీలు అందించాడు. అంతేకాదు పెషావ‌ర్ జ‌ల్మీ(Peshawar Zalmi) జ‌ట్టుకు సార‌థిగానూ కొన‌సాగాడు. దాంతో, ఈ ఇద్ద‌రిలో ఒక‌రిని హెడ్‌కోచ్‌గా నియ‌మించేందుకు పీసీబీ ఆస‌క్తి చూపిస్తోంది.

