ఫ్లిప్ప‌ర్‌.. స్లెడ్జ‌ర్‌.. గ్రేటెస్ట్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌

March 5, 2022 / 10:05 AM IST

షేన్ వార్న్‌. క్రికెట్ లోకంలో అత‌నో రాక్‌స్టార్‌. స్పిన్ తంత్రంలో అత‌నో జీనియ‌స్‌. గ్రౌండ్‌లో ఆస్ట్రేలియా లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ఎప్పుడూ ఓ హీరోనే. ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్ మైక్ గ్యాటింగ్‌ను ఔట్ చేసిన తీరుతో వార్న్‌.. క్రికెట్ జ‌గ‌త్తులో ఓ కొత్త శ‌కానికి తెర‌లేపాడు. బాల్ ఆఫ్ ద సెంచ‌రీతో అంద‌ర్నీ ఆక‌ట్టుకున్నాడు. లెగ్ స్టంప్ అవ‌త‌ల వేసిన బంతి.. అక‌స్మాత్తుగా ట‌ర్న్ తీసుకుని.. ఏకంగా ఆఫ్ స్టంప్‌ను లేపేసిన తీరు హైలెట్‌. ఆ వికెట్‌తో లెగ్ స్పిన్‌కే క‌ళ తెచ్చాడు. స్పిన్ బౌల‌ర్ల‌కు క్రికెట్‌లో ప్ర‌త్యేక స్థానాన్ని క‌ల్పించాడు. కెరీర్ ఆరంభంలోనే ఆశ్చ‌ర్య‌క‌ర రీతిలో గ్యాటింగ్ వికెట్‌ను తీసిన వార్న్ ఆ త‌ర్వాత ఎక్క‌డా త‌న ప్ర‌స్థానానికి బ్రేక్ వేయ‌లేదు.

The global cricketing community is poorer today with the passing away of Australian great Shane Warne. The BCCI mourns the loss of the champion cricketer who enriched the game with his craft. pic.twitter.com/ZXiRUTr5eJ — BCCI (@BCCI) March 4, 2022

వార్న్ బౌలింగ్ ఓ వెరైటీ స్ట‌యిల్‌. చాలా సింపుల్ లైన‌ప్‌. కేవ‌లం మూడే అడుగులు. అలా న‌డిచిన‌ట్లే వ‌చ్చేస్తాడు. మ‌రో రెండు స్టెప్పుల్లో క్రీజ్‌ను దాటేస్తాడు. ఇక అంతే. బ్యాట‌ర్ ఎవ‌రైనా ఆ బంతుల్ని ఎదుర్కోవ‌డం అసాధ్యమే. హేమాహేమీ క్రికెట‌ర్లు కూడా వార్న్ స్పిన్ మ్యాజిక్‌లో చిక్కుకుపోయేవారు. అనుకున్న‌ట్లే వేస్తాడు. అన్నుకున్న చోటే బాల్ ప‌డుతుంది. అన్నుకున్న‌ట్లే ఆ బంతిని తిప్పేస్తాడు. ఎంత రేంజ్‌లో ఆ బాల్‌ను స్పిన్ చేయాలో వార్న్‌కు తెలుసు. ఆ బాల్ ఎక్క‌డికి వెళ్తుందో కూడా ఆ మాంత్రికుడే డిసైడ్ చేసేవాడు. బ్యాట్స్‌మెన్లు ఆ బంతుల్ని అడ్డుకునేందుకు ముప్పుతిప్ప‌లు ప‌డేవాళ్లు. పిన్ పాయింట్ బౌలింగ్ వేయ‌డంలో వార్న్ సిద్ధ‌హ‌స్తుడు. బ్యాట్స్‌మెన్ ఎలాంటి స్టాండ్ తీసుకున్నా.. అత‌నికి అలాంటి బంతుల్ని వేయ‌డంలో షేన్ ఓ ఆర్టిస్ట్‌. అత‌ని స్పిన్‌కు బ్యాట‌ర్లు నిశ్చేష్టుల‌య్యేవారు.

Shane Warne's flipper was a potent, spectacular weapon. Watch some of his best from Aussie soil here pic.twitter.com/0D5e6EQUOp — cricket.com.au (@cricketcomau) March 4, 2022

షేన్ అమ్ముల‌పొదిలో ర‌క‌ర‌కాల స్పిన్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. గూగ్లీ వేయ‌డంలో అత‌డే దిట్ట‌. ఫ్లిప్ప‌ర్ అత‌ని ప్ర‌ధాన అస్త్రం. వాస్త‌వానికి కెరీర్ ఆరంభంలో వార్న్ ఇలాంటి బంతులు వేయ‌లేదు. కానీ రానురాను రాటుదేలాడు. ఫ్లిప్ప‌ర్ డెలివ‌రీల‌తో బ్యాట‌ర్ల‌ను ఖంగుతినిపించేవాడు. సెటిల్ అయిన బ్యాట‌ర్లు కూడా ఆ బంతికి చేతులెత్తేసేవాళ్లు. స‌డెన్‌గా ఫ్లిప్ప‌ర్‌తో మ్యాచ్‌నే ట‌ర్న్ చేసేవాడు. వార్న్ స్పిన్ సామ‌ర్ధ్యానికి ఈ ఫ్లిప్ప‌ర్ ఓ ఎక్స్‌ట్రా అట్రాక్ష‌న్‌. స్టంప్స్‌కు స్ట్రెయిట్‌గా వేసే ఆ బంతికి దిగ్గజ బ్యాట‌ర్లు ఎంద‌రో ఔట‌య్యారు. బౌలింగ్ స‌మ‌యంలో అత‌ను చేసే అప్పీల్ కూడా అంపైర్ల‌ను తిక‌మ‌క‌పెట్టేది. ఆ స‌మ‌యంలో స్టేడియం హోరెత్తేది. టీవీ ప్రేక్ష‌కులు కూడా ఆ థ్రిల్‌ను ఎంజాయ్ చేసేవారు. వార్న్ త‌న మ్యాన‌రిజంతోనూ క్రికెట్ ల‌వ‌ర్స్‌ను బోల్డ్ చేసేవాడు.

The man who inspired many kids to take up leg-spin bowling. Thank you, Shane Warne 🙏 — ICC (@ICC) March 4, 2022

మైక్ గ్యాటింగ్‌, అలెక్ స్టివార్ట్‌, చంద్ర‌పాల్‌, గూచ్‌, గంగూలీ, బాసిత్ అలీ, స‌యిద్ అన్వ‌ర్ ఇలా ఎంద‌ర్నో త‌న డెడ్లీ స్పిన్‌తో ఇబ్బందులు పెట్టాడు. వార్న్‌ను ధీటుగా ఎదుర్కొన్న‌వాళ్ల‌లో మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌, బ్రియాన్ లారాలు ఉన్నారు. వార్న్ బౌలింగ్‌లో సచిన్‌, లారా యావ‌రేజ్ స్కోరింగ్ కొంత బెట‌ర్‌. నిజానికి స్పిన్ బౌలింగ్‌కు పెద్ద‌గా ప్రాధాన్యం లేని స‌మ‌యంలో.. వార్న్ త‌న లెగ్ స్పిన్‌ను ఓ అస్త్రంలా వాడారు. 15 ఏళ్ల వ‌య‌సులో ఆస్ట్రేలియా అకాడ‌మీలో చేరి ఆ త‌ర్వాత మేటి క్రికెట‌ర్‌గా రూపుదిద్దుకున్నాడు. వార్న్‌లో ఉన్న వేరియేష‌న్స్ మ‌రో బౌల‌ర్‌లో లేవు. ఒకే చోట బంతిని వేసి.. ఎన్ని వైపులైనా దాన్ని తిప్ప‌గ‌ల‌డు. అదీ అత‌ని ట్యాలెంట్‌. ఒకే చోట ఆ బంతిని స్లోగా వేయ‌గ‌ల‌డు.. ఫాస్ట్‌గా కూడా వేయ‌గ‌ల‌డు. క్రీజ్ బ‌య‌టా.. లోప‌టా.. అవ‌స‌ర‌మైతే బౌన్స్ కూడా వేయ‌గ‌ల వీరుడు. లెగ్ స్పిన్‌లో ఇన్ని వేరియేష‌న్స్ ఉన్నాయా అన్న విష‌యం వార్న్ వేస్తేగానీ తెలియ‌దు.

Shocked, stunned & miserable… Will miss you Warnie. There was never a dull moment with you around, on or off the field. Will always treasure our on field duels & off field banter. You always had a special place for India & Indians had a special place for you. Gone too young! pic.twitter.com/219zIomwjB — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 4, 2022

సిరీస్ ఏదైనా హైయ్య‌స్ట్ వికెట్ టేక‌ర్ వార్నే. ఇంగ్లండ్‌తో యాషెస్ సిరీస్ జ‌రిగినా.. లేక ఇండియాతో సిరీస్ జ‌రిగినా.. వార్న్ త‌న ఖాతాలో అత్య‌ధిక వికెట్ల‌ను వేసుకునేవాడు. బ‌ల‌మైన బ్యాట‌ర్లు ఉన్న వెస్టిండీస్ లైన‌ప్‌ను కూడా త‌న స్పిన్ బంతుల‌తో గింగిరాలు తిప్పేవాడు. ప్ర‌తి బ్యాట్స్‌మెన్‌కు ఓ ప్లాన్‌తో బౌలింగ్ చేసేవాడు. త‌న ప్లాన్‌కు త‌గ్గ‌ట్లే ఆ వికెట్‌ను తీసేవాడు. నిజానికి అత‌ని బౌలింగ్‌లో ఫీల్డింగ్ సెట‌ప్ కూడా ఓ ఫ్యాక్ట‌ర్‌. ఇయాన్ హీలీ, ఆడ‌మ్ గిల్‌క్రిస్ట్‌లు కీపింగ్‌లో వార్న్‌కు ఇచ్చిన బూస్ట్ అంతాఇంతా కాదు. ఆ ఇద్ద‌రు కీప‌ర్లు వార్న్ కెరీర్‌లో ఓ స్పెష‌ల్‌. 1990-2000 ద‌శ‌కంలో స్లిప్స్‌లో ఫీల్డ‌ర్‌గా ఉన్న మార్క్ వా కూడా ఓ ప్ర‌త్యేక‌మే. వార్న్ బౌలింగ్‌లో మార్క్ వా ప‌ట్టిన క్యాచ్‌లు.. ఆ స్పిన్ దిగ్గ‌జాన్ని మ‌రింత సూప‌ర్‌మ్యాన్‌లా మార్చేశాయి.

💔 And speechless at the moment. I literally don’t know how to sum up this situation. My friend is gone!!

We have lost one of the Greatest Sportsmen of all time!!

My condolences goes out to his family.

RIP Warnie!! You will be missed. pic.twitter.com/sQOrL9dIyM — Brian Lara (@BrianLara) March 4, 2022

కేవ‌లం బౌలింగ్ మాత్ర‌మే కాదు.. ఒక‌వేళ బ్యాట‌ర్ మొండిగా అడ్డుకున్నా.. మ్యాచ్ చేజారే క్ష‌ణాలు వ‌స్తున్నా.. ఆ స‌మ‌యంలో వార్న్ త‌న మ‌రో అస్త్రాన్ని వాడేవాడు. స్లెడ్జింగ్‌లో వార్న్ ఓ హిట్‌మ్యాన్‌. బంతుల‌తో చేయ‌లేని ప‌నిని త‌న మాట‌ల‌తో చేసేవాడు. సూటిపోటి మాట‌ల‌తో బ్యాట‌ర్ల‌ను రెచ్చ‌గొట్టి.. వాళ్లు స‌హ‌నం కోల్పోయేలా చేసేవాడు. ఆ త‌ర్వాత త‌న స్పిన్ ట్రాక్‌లో ప‌డేసేవాడు. 2001లో ఈడెన్ గార్డెన్‌లో వీవీఎస్ ల‌క్ష్మ‌ణ్ ఒక్క‌డే వార్న్ ఆధిప‌త్యానికి బ్రేక్ వేసిన తీరు కూడా అనిర్వ‌చ‌నీయం. ఆస్ట్రేలియా టీమ్‌లో వార్న్‌కు తోడుగా ఆ స‌మ‌యంలో మెక్‌గ్రాత్ కూడా త‌న స్పీడ్ బంతుల‌తో మేటి బ్యాట్స్‌మెన్ల‌ను ఇబ్బందిపెట్టారు. ఈ ఇద్ద‌రూ ఆస్ట్రేలియాకు ఎన్నో అపూర్వ విజ‌యాల‌ను అందించారు. ఓ ద‌శ‌లో ఆస్ట్రేలియా అజేయ జ‌ట్టుగా వెలిగిపోయింది. ఆ బ్యాగీ గ్రీన్ బృందంలో వార్న్ ఒక‌డు. క్రికెట‌ర్ల‌కు, క్రికెట్ ప్రేక్ష‌కుల‌తో నిస్సందేహంగా అత‌నో ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌. 145 టెస్టుల్లో అత‌ను 708 వికెట్లు తీసి అజేయడినిపించుకున్నాడు. వార్న్ ఎప్ప‌టికీ గ్రేట్‌. మిస్ యూ వార్నే.

The greatest ball Test cricket has ever seen. Shane Warne bowled *that* delivery at Mike Gatting. (1993) RIP Shane Warne pic.twitter.com/HMius1c0Ec — Raman (@Dhuandhaar) March 4, 2022

