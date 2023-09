September 22, 2023 / 03:23 PM IST

IND v AUS : భార‌త్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి వ‌న్డేలో ఆస్ట్రేలియా మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ప్ర‌ధాన బ్యాట‌ర్లు మిచెల్ మార్ష్‌(4), స్టీవ్ స్మిత్(41)ల‌ను ఔట్ చేసి ఆసీస్‌ను దెబ్బ కొట్టాడు. హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదిన డేవిడ్ వార్న‌ర్(52)ను జ‌డేజా వెన‌క్కి పంపాడు. ప్ర‌స్తుతం కామెరూన్ గ్రీన్(4 నాటౌట్‌), మార్న‌స్ ల‌బూషేన్(19 నాటౌట్‌) క్రీజులో ఉన్నారు. వీళ్లు నాలుగో వికెట్‌కు ప‌రుగులు జోడించారు. 25 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 126-3.

A beauty from Mohammad Shami as Steve Smith is bowled.

Departs after scoring 41 runs.

Live – https://t.co/H6OgLtww4N… #INDvAUS@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Z2VYiBY1oK

— BCCI (@BCCI) September 22, 2023