January 28, 2024 / 01:32 PM IST

AUS vs WI : ఆస్ట్రేలియా గ‌డ్డ‌పై వెస్టిండీస్(West Indies) జ‌ట్టు చ‌రిత్ర సృష్టించింది. 30 ఏండ్ల నిరీక్ష‌ణ‌కు తెర‌దించుతూ తొలి టెస్టు విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. బ్రిస్బేన్‌లోని గ‌బ్బా స్టేడియం(Gabb Stadium)లో జ‌రిగిన పింక్ బాల్(Pink Ball) టెస్టులో ఆసీస్‌పై చారిత్రాత్మ‌క విజ‌యం సాధించింది. ఆద్యంతం ఉత్కంఠ రేపిన ఈ మ్యాచ్‌లో క్రెగ్‌ బ్రాత్‌వైట్ సేన 8 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొంది సిరీస్ సమం చేసింది. ఓపెన‌ర్ స్టీవ్ స్మిత్‌(91) గోడ‌లా నిల‌బ‌డినా జ‌ట్టును గెలిపించ‌లేక‌పోయాడు.

కాలి వేలికి గాయంతోనే బౌలింగ్‌కు దిగిన‌ 24 ఏండ్ల‌ పేస‌ర్ ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్(Shamar Joeshph) ఏడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టి క‌మిన్స్ సేన ప‌త‌నాన్ని శాసించాడు. ఆసీస్ విజ‌యానికి 8 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మైన ద‌శ‌లో అత‌డు హేజిల్‌వుడ్‌(0)ను బౌల్డ్ చేశాడు. దాంతో, భార‌త జ‌ట్టు( 2021) త‌ర్వాత‌ విండీస్ జ‌ట్టు గ‌బ్బాలో మ‌రో అద్భుతాన్ని ఆవిష్క‌రించింది.

The moment Shamar Joseph sealed a stunning victory at the Gabba! pic.twitter.com/G9XDaopn8z

గ‌బ్బా స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాను 1998లో తొలిసారి ఓడించింది కూడా వెస్టిండీసే కావ‌డం విశేషం. సంచ‌న‌ల బౌలింగ్‌తో క‌రీబియ‌న్ జ‌ట్టును గెలిపించిన ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’, ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డులు అందుకున్నాడు.

Fortress Gabba has been breached twice in the last three years!

ABSOLUTE SCENES AT THE GABBA! pic.twitter.com/7JR6Kjy5Z5

తొలి టెస్టులో కంగుతిన్న వెస్టిండీస్ గ‌బ్బాలో మాత్రం అస‌మాన పోరాటంతో ఆక‌ట్టుకుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 311 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలిన విండీస్.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ప‌ట్ట‌వ‌ద‌లేదు. ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్ అత్యుత్సాహంతో 289 ప‌రుగుల‌కే తొలి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేయ‌డంతో బ్రాత్‌వైట్ బ్యాచ్ ఇక చావోరేవో తేల్చుకోవాలనుకుంది. టాపార్డ‌ర్ నుంచి లోయ‌ర్ ఆర్డ‌ర్ వ‌ర‌కూ ప్ర‌తిఒక్క‌రూ త‌లా కొన్ని ప‌రుగులు జోడించి పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ అందించారు. అనంత‌రం బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆస్ట్రేలియాను విండీస బౌల‌ర్లు వ‌ణికించారు.

Hobbled off last night from a Starc toe-crusher. Returns to take seven wickets in a famous win.

Shamar Joseph writes his name in history 🌟 pic.twitter.com/4yccFKIJKN

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 28, 2024