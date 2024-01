January 18, 2024 / 02:40 PM IST

Shamar Joseph : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అరంగేట్రం మ్యాచ్ ప్ర‌తి క్రికెట‌ర్‌కు ప్ర‌త్యేక‌మే. సుదీర్ఘ కెరీర్‌కు నాంది ప‌డనుందా..? కెరీర్ అర్థాంత‌రంగా ముగియ‌నుందా? అనేది తొలి మ్యాచ్‌లోనే దాదాపు తేలిపోతుంది. అందుక‌నే మొద‌టి మ్యాచ్‌లో త‌మ ముద్ర వేసేందుకు శ‌క్తినంతా ధార‌పోస్తారు. తాజాగా వెస్టిండీస్ పేస‌ర్ ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్(Shamar Joseph) అదే చేశాడు.

అరంగేట్రం టెస్టులోనే అరుదైన‌ ఫీట్ సాధించాడు. తొలి బంతికి వికెట్ తీసి త‌న రాక‌ను ఘ‌నంగా చాటిన జోసెఫ్ అదే ఊపులో ఐదు వికెట్లు నేల‌కూల్చాడు. దాంతో, ఆస్ట్రేలియా స్టార్ స్పిన్న‌ర్ నాథ‌న్ లియ‌న్(Nathan Lyon)త‌ర్వాత ఈ ఘ‌న‌త‌ సొంతం చేసుకున్న రెండో బౌల‌ర్‌గా జోసెఫ్ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. 2011లో శ్రీ‌లంక‌పై లియాన్ ఈ రికార్డు సాధించాడు.

స్టీవ్ స్మిత్‌ వికెట్ తీశాక జోసెఫ్ సంబురం

Players with a wicket off their first ball on Test debut and a five-for in the same match:

– Nathan Lyon in 2011 vs SL

– Shamar Joseph today vs AUS

