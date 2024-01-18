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INS Visakhapatnam: విదేశీ కార్గో నౌక‌పై డ్రోన్ దాడి.. ర‌క్షించిన ఐఎన్ఎస్ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం

INS Visakhapatnam: గ‌ల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్ వ‌ద్ద విదేశీ కార్గో నౌక‌పై అటాక్ జ‌రిగింది. మార్ష‌ల్ దీవుల‌కు చెందిన ఎంవీ జెన్‌కో షిప్‌పై డ్రోన్ దాడి చేశారు. అయితే అక్క‌డే పెట్రోలింగ్ నిర్వ‌హిస్తున్న ఐఎన్ఎస్ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం యుద్ధ‌నౌక‌కు కాల్ వ‌చ్చింది. దీంతో రంగంలో దిగిన ఆ యుద్ధ నౌక‌.. కార్గో షిప్‌ను ర‌క్షించింది. దాంట్లో 22 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు.

INS Visakhapatnam: విదేశీ కార్గో నౌక‌పై డ్రోన్ దాడి.. ర‌క్షించిన ఐఎన్ఎస్ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం

న్యూఢిల్లీ: భార‌త యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం(INS Visakhapatnam).. డ్రోన్ అటాక్ నుంచి ఓ విదేశీ నౌక‌ను ర‌క్షించింది. గ‌ల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్‌లో మార్ష‌ల్ దీవుల‌కు చెందిన ఎంవీ జెన్‌కో పికార్డీ కార్గో నౌక‌పై దాడి జరిగింది. గ‌ల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్‌లో పెట్రోలింగ్ నిర్వ‌హిస్తున్న స‌మ‌యంలో ఐఎన్ఎస్ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణంకు ఎమ‌ర్జెన్సీ కాల్ వ‌చ్చింది. దీంతో యుద్ధ నౌక రంగంలోకి దిగింది. ఎంవీ జెన్‌కో పికార్డీ కార్గో షిప్‌లో 22 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. దీంతో 9 మంది భార‌తీయ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఎవ‌రికీ ఎటువంటి ప్ర‌మాదం కాలేద‌ని, ప్ర‌స్తుతం మంట‌ల్ని అదుపులోకి తెచ్చిన‌ట్లు ఇండియ‌న్ నేవీ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

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