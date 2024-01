January 18, 2024 / 01:32 PM IST

న్యూఢిల్లీ: భార‌త యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం(INS Visakhapatnam).. డ్రోన్ అటాక్ నుంచి ఓ విదేశీ నౌక‌ను ర‌క్షించింది. గ‌ల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్‌లో మార్ష‌ల్ దీవుల‌కు చెందిన ఎంవీ జెన్‌కో పికార్డీ కార్గో నౌక‌పై దాడి జరిగింది. గ‌ల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్‌లో పెట్రోలింగ్ నిర్వ‌హిస్తున్న స‌మ‌యంలో ఐఎన్ఎస్ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణంకు ఎమ‌ర్జెన్సీ కాల్ వ‌చ్చింది. దీంతో యుద్ధ నౌక రంగంలోకి దిగింది. ఎంవీ జెన్‌కో పికార్డీ కార్గో షిప్‌లో 22 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. దీంతో 9 మంది భార‌తీయ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఎవ‌రికీ ఎటువంటి ప్ర‌మాదం కాలేద‌ని, ప్ర‌స్తుతం మంట‌ల్ని అదుపులోకి తెచ్చిన‌ట్లు ఇండియ‌న్ నేవీ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

Indian Navy’s Mission Deployed Guided Missile Destroyer- INS Visakhapatnam responds to drone attack.

INS Visakhapatnam, mission deployed in Gulf of Aden for anti-piracy operations, swiftly responded to a distress call by Marshall Island flagged MV Genco Picardy following a…

