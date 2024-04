April 23, 2024 / 06:11 PM IST

Shaheen Afridi : అంత‌ర్జాతీయ‌ క్రికెట్‌లో స‌ర్ డాన్ బ్రాడ్‌మ‌న్(Don Bradman) పేరు రికార్డుల‌కు కేరాఫ్. అందుక‌నే ఈకాల‌పు రికార్డు వీరుల‌ను కొంద‌రు బ్రాడ్‌మ‌న్‌తో పోల్చ‌డం ప‌రిపాటి అయింది. ఆ పోలిక‌కు కూడా ఓ అర్థం ప‌ర్థం ఉంటేనే చెప్పుకోవ‌డానికి విన‌డానికి బాగుంటుంది. కానీ, పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ షాహీన్ ఆఫ్రిది(Shaheen Afridi) అవేవీ ఆలోచించ‌కుండా మ‌రోసారి ట్రోలింగ్ బారిన ప‌డ్డాడు. పాక్ ఓపెన‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ రిజ్వాన్‌(Mohammad Rizwan)ను ‘బ్రాడ్‌మ‌న్ ఆఫ్ టీ20 క్రికెట్‌’గా అభివ‌ర్ణించి విమ‌ర్శ‌కుల కామెంట్ల‌కు బ‌ల‌వుతున్నాడు.

అసలేం జ‌రిగిందంటే..? ఈమ‌ధ్యే రిజ్వాన్ టీ20ల్లో 3 వేల ప‌రుగుల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు. దాంతో, పాక్ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ ఆఫ్రిది త‌న స‌హ‌చ‌రుడిని ఆకాశానికి ఎత్తేయాల‌ని కున్నాడు. అత‌డిని ఏకంగా బ్రాడ్‌మ‌న్ ఆఫ్ టీ20 క్రికెట్ అని పేర్కొన్నాడు.

Cheers to Muhammad Rizwan – the Bradman of T20 cricket and Pakistan’s SuperMan for hitting 3,000 T20I runs! 🏏🌟 Your impact has transformed the game and silenced the skeptics. Keep soaring, champion! You’re an inspiration to many. @imrizwanpak 🌟💪 pic.twitter.com/JKnoxfEeUF

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) April 22, 2024