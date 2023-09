Shaheen Afridi | భార్యను రెండోసారి పెళ్లాడిన పాక్‌ బౌలర్‌ షాహీన్‌ అఫ్రిది

September 20, 2023 / 12:29 PM IST

Shaheen Afridi | పాకిస్థాన్‌ స్టార్‌ పేస్‌ బౌలర్‌ షాహీన్‌ షా అఫ్రిది (Shaheen Afridi) మరోసారి పెళ్లి పీటలెక్కాడు. తన భార్య అన్షా అఫ్రిది(Ansha Afridi)ని రెండోసారి మనువాడాడు. వీరి వివాహం కరాచీలో మంగళవారం రాత్రి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. పాక్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ షాహిద్‌ అఫ్రిది (Shahid Afridi) కుమార్తె అన్షా అఫ్రిదిని షాహీన్‌ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

అయితే, ఆ సమయంలో షాహీన్‌ బిజీ షెడ్యూల్‌ కారణంగా అతి కొద్ది మంది బంధుమిత్రుల సమక్షంలో నిరాడంబరంగా ఈ జంట ఒక్కటయ్యారు. దీంతో మరోసారి ఘనంగా పెళ్లి చేసుకోవాలని షాహీన్‌-అన్షా భావించారు. ఈ క్రమంలోనే వీరి వివాహం కరాచీలో కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు పాకిస్థాన్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ అజామ్‌ (Babar Azam ) సహా సహచర ఆటగాళ్లు హాజరై సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Shaheen Afridi and Shahid Afridi at Shahid Afridi’s house. So here begins Shaheen and Ansha’s wedding, or as I like to call it, the most Afridi-ridiculous day ever! 🫶❤️#Shaheen #AnshaAfridi #ShaheenAfridi #ShahidAfridi @SAfridiOfficial 🤍 pic.twitter.com/nHegXEkwlN

— unblemished (@bhadrauli) September 19, 2023