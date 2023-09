September 8, 2023 / 07:05 PM IST

Virender Sehwag : వ‌న్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్(ODI World Cup 2023) స‌మ‌రానికి కౌంట్ డౌన్ మొద‌లైంది. మ‌రో 27 రోజుల్లో భార‌త గ‌డ్డ‌పై మెగా టోర్నీ షురూ కానుంది. ఈ నేప‌థ్య‌లో టీమిండియా మాజీ డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్(Virender Sehwag) త‌న‌డ్రీమ్ వ‌న్డే జ‌ట్టు(Dream ODI XI)ను ప్ర‌క‌టించాడు. అయితే.. ఆశ్చ‌ర్య‌క‌రంగా మొద‌టి ఐదుగురిలో ముగ్గురు భార‌త క్రికెట‌ర్ల‌కు చోటు క‌ల్పించాడు. కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma), విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jaspreet Bumrah)లను వీరూ సెలెక్ట్ చేశాడు.

ఇక మిగిలిన రెండు స్థానాల‌ను ఆస్ట్రేలియా విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(David Warner), న్యూజిలాండ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ గ్లెన్ ఫిలిఫ్స్‌(Glenn Philiphs)లు ద‌క్కించుకున్నారు. వీళ్ల‌ను మాత్ర‌మే త‌న డ్రీమ్ వ‌న్డే ఎక్స్ టాప్‌-5లోకి తీసుకోవ‌డానికి కార‌ణం కూడా చెప్పుకొచ్చాడు.

రోహిత్ శ‌ర్మ‌, కోహ్లీ, వార్న‌ర్, ఫిలిఫ్స్, బుమ్రా

Former India opener Virender Sehwag has picked the first five players he would select in a dream ODI XI 👀https://t.co/Ks6b1hjCq9

— ICC (@ICC) September 8, 2023