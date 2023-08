August 25, 2023 / 09:34 PM IST

BWF World Championships : వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌షిప్స్‌(World Championships)లో భార‌త స్టార్ డబుల్స్ ద్వ‌యం సాత్విక్ సాయిరాజ్(Satwiksairaj)- చిరాగ్ శెట్టి(Chirag Shetty) పోరాటం ముగిసింది. రెండో సీడ్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన వీళ్లు క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో ఓట‌మితో ఇంటిదారి ప‌ట్టారు. డెన్మార్క్‌కు చెందిన 11వ సీడ్ కిమ్ అస్ట్రుప్(Kim Astrup), అండ‌ర్స్ ర‌స్ముస్సెన్(Anders Rasmussen) చేతిలో 18-21, 19-21తో అనూహ్యంగా ఓట‌మి పాల‌య్యారు. దాంతో, వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌షిప్స్‌లో వ‌రుస‌గా రెండో ప‌త‌కం నెగ్గాల‌నుకున్న క‌ల చెదిరింది. నిరుడు సాత్విక్ – చిరాగ్ కాంస్య ప‌త‌కం అందుకున్నారు.

ఈ ఏడాది జోరు మీదున్న‌ సాత్విక్ – చిరాగ్ వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్‌షిప్స్‌లోనూ అద‌ర‌గొట్టారు. అయితే.. క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో మాత్రం జోరు కొన‌సాగించ‌లేక‌పోయారు. హోరాహోరీగా జ‌రిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో భార‌త ద్వ‌యం రెండో సెట్‌లో మ్యాచ్ పాయింటు గెలిచింది. అయితే.. ఆ త‌ర్వాత వెన‌క‌బ‌డింది.

