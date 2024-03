March 8, 2024 / 04:29 PM IST

French Open Badminton | పారిస్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ సూపర్‌ 750 బ్యాడ్మింటన్‌ టోర్నీలో భారత పురుషుల డబుల్స్‌ ఆటగాళ్లు సాత్విక్‌ సాయిరాజ్‌ – చిరాగ్‌ శెట్టిలు క్వార్టర్స్‌కు దూసుకెళ్లారు. ప్రిక్వార్టర్స్‌లో వరల్డ్‌ నెంబర్‌ భారత జోడీ.. 21-13, 21-12 తేడాతో మలేషియాకు చెందిన మ్యాన్‌ వీ చోంగ్‌ – కై వూ టీ లను ఓడించి క్వార్టర్స్‌కు దూసుకొచ్చింది. 32 నిమిషాల్లోనే ముగిసిన ఈ పోరులో వరుసగా రెండు సెట్లను నెగ్గిన సాత్విక్‌ – చిరాగ్‌లు క్వార్టర్స్‌ బెర్త్‌ ఖాయం చేసుకున్నారు.

గతేడాది నుంచి నిలకడగా ప్రతి టోర్నీలోనూ అదరగొడుతున్న భారత డబుల్స్‌ పెయిర్‌.. ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ క్వార్టర్స్‌లో థాయ్‌లాండ్‌ ధ్వయం జొమోక్‌ సుపక్‌ – కెడ్రెన్‌ కిట్టినుపొంగ్‌లను ఢీకొనునంది. 2023 చైనా ఓపెన్‌తో పాటు మలేసియా ఓపెన్‌ సూపర్‌ 1000లలో రన్నరప్‌గా నిలిచిన భారత ఆటగాళ్లు ఈ ఏడాది వరల్డ్‌ నెంబర్‌ వన్‌ ర్యాంకును కూడా సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

Satwik/Chirag storm into QF of French Open (Super 750).

వాళ్లు కూడా..

ఇదిలాఉండగా గాయం తర్వాత ఈ టోర్నీ ద్వారా బీడబ్ల్యూఎఫ్‌లలో రీఎంట్రీ ఇచ్చిన తెలుగమ్మాయి పీవీ సింధు.. వరల్డ్‌ నెంబర్‌ 10 వ ర్యాంకర్‌ జాంగ్‌ను ఓడించి క్వార్టర్స్‌కు చేరింది. క్వార్టర్స్‌లో ఆమె చైనా ప్లేయర్‌ వై.ఎఫ్‌చ చెన్‌తో తలపడుతోంది. ఉమెన్స్‌ డబుల్స్‌లో క్వార్టర్స్‌ చేరిన ట్రీసా జాలీ – గాయత్రి గోపీచంద్‌లు చైనా జోడీ చెన్‌ – జియాతో పోటీ పడనున్నారు. పురుషుల సింగిల్స్‌లో లక్ష్యసేన్‌.. క్వార్టర్స్‌ చేరాడు.

Treesa & Gayatri you beauties 😍

Treesa Jolly & Gayatri Gopichand knock OUT former World No. 1 pair Fukushima & Hirota 21-18, 21-13 to storm into QF of French Open (Super 750). #FrenchOpen2024 pic.twitter.com/eUpaMpqJ9e

