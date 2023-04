April 24, 2023 / 04:12 PM IST

ముంబై: మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌(Sachin Tendulkar) ఇవాళ 50వ పుట్టిన రోజు జ‌రుపుకుంటున్నారు. ఇండియ‌న్ క్రికెట్‌లో ప్ర‌త్యేక చాప‌ర్ట్‌ను క్రియేట్ చేసుకున్న స‌చిన్ .. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికి చాన్నాళ్లు అవుతోంది. వ‌న్డే, టెస్టు క్రికెట్‌లో ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించిన ఆ లెజెండ్‌కు బ‌ర్త్‌డే విషెస్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. క్రికెట్ సంఘాలు, త‌నతో ఆడిన క్రికెట‌ర్లు విషెస్ చెబుతున్నారు.

A legend of cricket through the years ⭐ #50forSachin pic.twitter.com/e5mG2MQfTo

Another half-century for Sachin Tendulkar 😁

స‌చిన్‌కు 50 ఏళ్లు నిండిన సంద‌ర్భంగా ఐసీసీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో విషెస్ చెప్పింది. స‌చిన్ కెరీర్‌లో మ‌రో హాఫ్ సెంచ‌రీ అంటూ ఐసీసీ ట్వీట్ చేసింది. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో వంద సెంచ‌రీలు కొట్టిన వీరుడొక్క‌డే అని బీసీసీఐ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపింది.

6⃣6⃣4⃣ intl. matches 👍

3⃣4⃣3⃣5⃣7⃣ intl. runs 🙌

2⃣0⃣1⃣ intl. wickets 👌

The only cricketer to score 💯 intl. hundreds 🔝

The 2⃣0⃣1⃣1⃣ World Cup-winner 🏆

Here's wishing the legendary and ever-so-inspirational @sachin_rt a very happy 5⃣0⃣th birthday 🎂 👏#TeamIndia pic.twitter.com/iyP0CfjTva

— BCCI (@BCCI) April 24, 2023