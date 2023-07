July 29, 2023 / 05:46 PM IST

Sachin Tendulkar : క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన‌ప్ప‌టి నుంచి టీమిండియా దిగ్గ‌జం(Tema India Legend) స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(Sachin Tendulkar) సోష‌ల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటున్నాడు. యువ ఆట‌గాళ్ల‌కు సూచ‌న‌లిస్తూ.. సందేశాత్మ‌క‌మైన వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తూ అభిమానుల‌ను అల‌రిస్తున్నాడు. తాజాగా అత‌ను మ‌రోసారి ఇంట‌ర్నెట్‌ను షేక్ చేశాడు. ప‌ర్యట‌న‌లను అమితంగా ఇష్ట‌ప‌డే మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్‌ ‘అంత‌ర్జాతీయ పులుల సంరక్షణ దినం’ (International Tiger Day) సందర్భంగా తాను తీసిన పులి ఫొటోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశాడు. ఆ ఫొటోలో ఒక పులి ఒక రాయి మీద కూర్చొని ఉంది.

తీక్ష‌ణంగా చూస్తున్న ఆ టైగ‌ర్ ఫొటోకు..’ నాకు ఎంతో న‌చ్చిన జంతువు పులి. ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ టైగ‌ర్ డే సంద‌ర్భంగా మీరు తీసిన బెస్ట్ టైగ‌ర్ ఫొటోలు నాకు పంపండి. ఇదుగో నేను తీసిన ఒక పులి ఫొటో’ అని క్యాప్ష‌న్ రాశాడు. స‌చిన్ ట్వీట్ క్ష‌ణాల్లో వైర‌ల్ అయింది. ఆ ఫొటో చూసిన‌వాళ్లంతా ‘క్రికెట్‌ మాస్ట‌ర్ నుంచి మ‌రొక మాస్ట‌ర్ క్లాస్’, ‘ఎంత అద్భుత‌మైన ఫొటో’ అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Tiger is one of my favourite animals. On #InternationalTigerDay, show me one of the best pictures of Tigers you’ve clicked in the wild.

Here’s one clicked by me. pic.twitter.com/witVuhqoQX

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 29, 2023