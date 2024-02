February 24, 2024 / 02:17 PM IST

Sachin Tendulkar | మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ (Sachin Tendulkar) ప్రస్తుతం కశ్మీర్‌ (Kashmir)లో పర్యటిస్తున్నారు. కుటుంబంతో కలిసి తొలిసారి ఆయన కశ్మీర్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్నారు. భార్య అంజలి, కుమార్తె సారాతో కలిసి హిల్‌ స్టేట్‌లో శీతల వాతావరణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తన విలువైన సమయాన్ని సరదాగా గడుపుతున్నారు. తాజాగా కశ్మీర్‌లోని హిల్‌ స్టేషన్‌ పహల్గామ్‌ (Pahalgam)ను సచిన్‌ సందర్శించారు. అక్కడ మంచు వర్షాన్ని (Snowfall) ఆస్వాదించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ ఫొటోలు నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఈ పర్యటనలో సచిన్‌ పలు ప్రాంతాలను కూడా సందర్శిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అక్కడి క్రికెట్ బ్యాట్‌ల తయారీ కేంద్రాన్ని కూడా సచిన్‌ విజిట్‌ చేశారు. కశ్మీర్‌లో మాత్రమే లభించే విల్లో చెట్టు టేకుతో తయారు చేసిన బ్యాట్లను ఆయన పరిశీలించారు. బ్యాట్ నాణ్యత, ఇతర అంశాలపై బ్యాట్ తయారీ కేంద్రం వారితో చర్చించారు. తన తొలి బ్యాట్ కశ్మీర్ విల్లోతో చేసిందేనని ఈ సందర్భంగా సచిన్‌ గుర్తు చేసుకున్నారు. తన సోదరి ఆ బ్యాట్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు.

The first bat given to me was by my sister and it was a Kashmir willow bat. Ab main yahan hoon to Kashmir willow ko to milna banta hai! 🏏

P.S: An interesting fact; some of my favourite bats had only about 5-6 grains. How many grains do your bats have? pic.twitter.com/SMI7bFevCW

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 21, 2024