March 16, 2023 / 05:27 PM IST

Sachin Tendulkar : నూనుగు మీసాల వ‌య‌సులోనే అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అడుగు పెట్టాడు. అర‌వీర భ‌యంక‌ర బౌల‌ర్ల‌ను ఎదుర్కొన్నాడు. దాదాపు మూడు ద‌శాబ్దాల‌కు పైగా అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించాడు. త‌న క్లాస్ ఆట‌తో రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టి దిగ్గ‌జాల చేతా ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్నాడు. క్రికెట్ ఆట‌కు ప‌ర్యాయ‌ప‌దంగా నిలిచిన అత‌నే మాస్ట‌ర్ బ్లాస్టర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్. క్రికెట్ గాడ్‌గా పేరొందిన లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 2012 మార్చి 16న‌ కొత్త చ‌రిత్ర లిఖించాడు. త‌నలో ప‌రుగుల దాహం త‌గ్గ‌లేద‌ని నిరూపిస్తూ వందో సెంచ‌రీ బాదాడు. క్రికెట్‌లో ఎవ‌రికీ సాధ్యం కానీ అద్భుతాన్ని చేసి చూపించి ప్రపంచాన్ని ఔరా! అనిపించాడు. స‌చిన్ ఈ రికార్డు సాధించి 11 ఏళ్లు అవుతోంది. ఈ సంద‌ర్భంగా బీసీసీఐ ట్విట్ట‌ర్‌లో స‌చిన్ వందో సెంచ‌రీ ఫొటోను షేర్ చేసింది.

స‌చిన్ మైదానంలోకి దిగితే సెంచ‌రీ కొట్టాల‌ని కోరుకోని అభిమాని ఉండ‌రు. త‌న అద్భుత‌మైన ఆట‌తో స‌చిన్ ఎన్నో రికార్డులు బ్రేక్ చేశాడు. అయితే.. 99వ శ‌త‌కం త‌ర్వాత వందో సెంచ‌రీ కోసం అత‌ను ఏడాది కాలంగా నిరీక్షించాల్సి వ‌చ్చింది. చాలాసార్లు 90ల్లో ఔటై ఫ్యాన్స్‌ను నిరాశ‌ప‌రిచాడు. అయితే.. 2012 ఆసియాక‌ప్‌లో మార్చి 16వ తేదీన క్రికెట్ అభిమానుల నిరీక్ష‌ణ‌కు తెర‌ప‌డింది. బంగ్లాదేశ్‌పై స‌చిన్ మ‌ళ్లీ త‌న బ్యాట్ ప‌వ‌ర్ చూపించాడు. త‌న‌లో ప‌రుగుల దాహం త‌గ్గ‌లేద‌ని నిరూపిస్తూ శ‌త‌కం సాధించాడు. దాంతో, మూడు ఫార్మాట్లలో క‌లిపి వంద సెంచ‌రీలు కొట్టిన తొలి క్రికెట‌ర్‌గా మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు.

వ్య‌క్తిగ‌తంగా ఎన్నో రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన స‌చిన్ వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ నెగ్గ‌డం కోసం ఎనిమిదేళ్లు ఎదురుచూశాడు. 2011 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ విజ‌యంతో త‌న క‌ల‌ను నిజం చేసుకున్నాడు. ఆట‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన త‌ర్వాత‌ ఐపీఎల్‌లోనూ మెరుపులు మెరిపించాడు. ముంబై ఇండియ‌న్స్‌కు ఆడిన సచిన్ త‌న బ్యాటింగ్ విన్యాసాల‌తో మ‌రోసారి అభిమానుల‌ను అల‌రించాడు.

స‌చిన్ వంద సెంచ‌రీల రికార్డును బ‌ద్ధ‌లు కొట్టేది ఎవ‌రు? అస‌లు అది సాధ్య‌మేనా? అనే ప్ర‌శ్న‌ల‌కు విరాట్ కోహ్లీ స‌మాధానంలా క‌నిపిస్తున్నాడు. టెండూల్క‌ర్ వార‌సుడిగా కితాబులందుకుంటున్న కోహ్లీ అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్య‌ధిక సెంచ‌రీలు కొట్టిన ఆట‌గాళ్ల జాబితాలో రెండో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు.ప్ర‌స్తుతం కోహ్లీ ఖాతాలో 75 అంత‌ర్జాతీయ సెంచ‌రీలు ఉన్నాడు. గ‌త ఏడాది ఆసియా క‌ప్‌తో ఫామ్ అందుకున్న అత‌ను వ‌రుస సెంచ‌రీలతో చెల‌రేగుతున్నాడు. బోర్డ‌ర్ – గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీ ఆఖ‌రి టెస్టులో మూడంకెల స్కోర్ చేశాడు. దాంతో, అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 75వ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. కోహ్లీ ఇదే ఫామ్ కొన‌సాగిస్తే స‌చిన్ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఖాయం అంటున్నారు మాజీ క్రికెట‌ర్లు.

A CENTURY of CENTURIES 🫡💯

🗓️ #OnThisDay in 2012, the legendary @sachin_rt scored his 1️⃣0️⃣0️⃣th ton in international cricket – the only cricketer to achieve this feat 👏 🙌#TeamIndia pic.twitter.com/EhsDhdEJ7s

— BCCI (@BCCI) March 16, 2023