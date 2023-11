November 19, 2023 / 05:20 PM IST

Sachin – Kohli : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ఫైన‌ల్లో భార‌త స్టార్ ఆట‌గాడు విరాట్ కోహ్లీ(virat kohli)కి స్పెష‌ల్ గిఫ్ట్ అందింది. అహ్మ‌దాబాద్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో కీల‌క పోరుకు ముందు లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్.. విరాట్ త‌న 10వ నంబ‌ర్ జెర్సీ(jersey no 10)ని కానుకగా ఇచ్చాడు. తాను చివ‌రిసారి 2012 ఆసియా క‌ప్‌లో చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థి పాకిస్థాన్‌పై ధ‌రించిన జెర్సీపై సంత‌కం చేసి కోహ్లీకి ఇచ్చాడు. త‌న ఆరాధ్య క్రికెటర్ నుంచి అపురూప‌మైన కానుక ల‌భించ‌డంతో ర‌న్ మెషీన్ ఉబ్బిత‌బ్బిబ్బ‌య్యాడు. దీనికి సంబంధించిన పోస్ట్‌ను బీసీసీఐ ఎక్స్‌లో పెట్టింది.

A special occasion & a special pre-match moment 🤗

There’s 𝘾𝙇𝘼𝙎𝙎 written all over this gesture! 😊

The legendary Sachin Tendulkar gifts Virat Kohli his signed jersey from his last ODI 👏 👏#TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #Final | #INDvAUS pic.twitter.com/qu7YA6Ta3G

— BCCI (@BCCI) November 19, 2023