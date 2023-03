March 31, 2023 / 09:47 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేసింది. 20 ఓవ‌ర్ల‌కు 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 178 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (92) హాఫె సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. మోయిన్ అలీ(23), శివం దూబే(19), అంబ‌టి రాయుడు(12) విఫ‌ల‌మ‌య్యారు. ఆఖ‌ర్లో కెప్టెన్ ధోనీ (14) బ్యాట్ ఝులిపించ‌డంతో సీఎస్కే 178 ర‌న్స్ చేయ‌గ‌లిగింది. గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్ల‌లో అల్జారీ జోసెఫ్, ర‌షీద్ ఖాన్, ష‌మీ త‌లా రెండు వికెట్లు తీశారు. జోష్ లిటిల్‌కు ఒక వికెట్ ద‌క్కింది.

టాస్ ఓడిపోయి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సీఎస్కే 14 ర‌న్స్ వ‌ద్ద తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. డెవాన్ కాన్వే(1)ను ష‌మీ బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత రుతురాజ్ గైక్వాడ్ సిక్స్‌లతో గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డ్డాడు. అత‌డి జోరు చూస్తుంటే సెంచ‌రీ చేసేలా క‌నిపించాడు. కానీ, అల్జారీ జోసెఫ్ ఓవ‌ర్‌లో శుభ్‌మ‌న్ గిల్ అద్భుత క్యాచ్ ప‌ట్టడంతో వెనుదిరిగాడు. ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ 50 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 9 సిక్స్‌ల‌తో 92 ర‌న్స్ చేశాడు. మిగ‌తా బ్యాట‌ర్లు ధాటిగా ఆడ‌లేక‌పోయారు. బెన్ స్టోక్స్ (7), ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(1) త‌క్కువ‌కే ఔట‌య్యారు. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో ధోనీ సిక్స్, ఫోర్ బాద‌డంతో సీఎస్కే 170 ప్ల‌స్ స్కోర్ చేసింది.

Innings Break! @Ruutu1331 scores a magnificent 9⃣2⃣ as @ChennaiIPL post 178/7 on the board 👏 👏

2⃣ wickets each for @rashidkhan_19, @MdShami11 & Alzarri Joseph 👌 👌

The @gujarat_titans chase to begin soon 👍 👍

Scorecard ▶️ https://t.co/61QLtsnj3J#TATAIPL | #GTvCSK pic.twitter.com/biRXWCdNZB

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2023