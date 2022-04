April 18, 2022 / 10:17 PM IST

రాజస్థాన్ నిర్దేశించిన భారీ లక్ష్యఛేదనలో కోల్‌కతా బ్యాటర్లు ధాటిగా ఆడుతున్నారు. ఓపెనర్ అవతారం ఎత్తిన సునీల్ నరైన్ (0) ఒక్క బంతి కూడా ఆడకుండానే రనౌట్ అయ్యాడు. అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన శ్రేయాస్ అయ్యర్ (33 నాటౌట్), ఆరోన్ ఫించ్ (23 నాటౌట్) అద్భుతంగా రాణించారు.

వీళ్లిద్దరూ కూడా ధాటిగా ఆడటంతో పవర్‌ప్లే ముగిసే సమయానికి ఒక్క వికెట్ నష్టానికి 57 పరుగులు చేసింది. అంతకుముందు బట్లర్ (103), శాంసన్ (39) రాణించడంతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు 217 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

End of Powerplay!

Captain @ShreyasIyer15 & @AaronFinch5 complete a 50-run stand as @KKRiders move to 57/1 after 6 overs. 👏 👏

Follow the match ▶️ https://t.co/f4zhSrBNHi#TATAIPL | #RRvKKR pic.twitter.com/2E48KtZXU6

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2022