RR vs KKR | రస్సెల్ కూడా అవుట్.. నాలుగో వికెట్ కోల్పోయిన కేకేఆర్

April 18, 2022 / 11:03 PM IST

కోల్‌కతా జట్టు వెంట వెంటనే మూడు కీలక వికెట్లు కోల్పోవడంతో కేకేఆర్ జోరుకు బ్రేకులు పడినట్లే కనిపిస్తోంది. హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టిన ఆరోన్ ఫించ్ (58) అవుటైన కాసేపటికే నితీష్ రాణా (18) కూడా పెవిలియన్ చేరాడు. చాహల్ వేసిన బంతిని భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో బౌండరీ లైన్ వద్ద బట్లర్ అందుకున్న క్యాచ్‌కు పెవిలియన్ చేరాడు. రాణా అవుటైన తర్వాత క్రీజులోకి ఆండ్రీ రస్సెల్ వచ్చాడు.

ఒక పక్క శ్రేయాస్ అయ్యర్ హాఫ్ సెంచరీ చేసి నిలదొక్కుకున్నాడు. అతనికి రస్సెల్ నుంచి సహకారం అందితే కేకేఆర్ విజయం ఖాయమని అంతా అనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా అశ్విన్ వేసిన క్యారమ్ బాల్‌కు రస్సెల్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. దీంతో 15 ఓవర్లు ముగిసే సరికి నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 167 పరుగులు చేసింది. కేకేఆర్ విజయానికి ఇంకా 51 పరుగులు అవసరం ఉన్నాయి.

