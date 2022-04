April 18, 2022 / 10:37 PM IST

భారీ లక్ష్య ఛేదనలో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ దూసుకెళ్తోంది. శ్రేయాస్ అయ్యర్ (50 నాటౌట్)తోపాటు ఓపెనర్ ఆరోన్ ఫించ్ (58) అద్భుతమైన ఇన్నింగ్సులు ఆడటంతో.. లక్ష్యం వైపు వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. వీళ్లిద్దరూ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగడంతో కేకేఆర్ జట్టు 10 ఓవర్లు ముగిసే సరికి ఏకంగా 116 పరుగులు చేసింది.

అయితే ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ వేసిన తొమ్మిదో ఓవర్లో వైడ్ బంతిని అనవసరంగా ఆడబోయి ఫించ్ అవుటయ్యాడు. అతను గాల్లోకి లేపిన బంతిని కరుణ్ నాయర్ అందుకోవడంతో శ్రేయాస్, ఫించ్ భాగస్వామ్యం విడిపోయింది. ప్రస్తుతం క్రీజులో నితీష్ రాణా, శ్రేయాస్ ఉన్నారు.

A much-needed breakthrough for @rajasthanroyals! 👏 👏@prasidh43 strikes as @karun126 takes the catch. 👍 👍

Aaron Finch gets out after scoring a fine 58.

Follow the match ▶️ https://t.co/f4zhSrBNHi#TATAIPL | #RRvKKR pic.twitter.com/5NnhGLJvVz

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2022