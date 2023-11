RO-KO: అయితే నువ్వు లేకుంటే నేను..! టీమిండియాకు కలిసొస్తున్న రోహిత్-కోహ్లీ అనుభవం

November 6, 2023 / 04:13 PM IST

RO-KO: భారత్‌ వేదికగా జరుగుతున్న వన్డే ప్రపంచకప్‌ – 2023లో టీమిండియా వెటరన్‌ ఆటగాళ్లు, జట్టుకు ప్రస్తుత, మాజీ సారథులైన రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీలు అంచనాలకు మించి రాణిస్తున్నారు. వచ్చే వరల్డ్‌ కప్‌ నాటికి ఈ ఇద్దరూ ఆడతారో లేదో స్పష్టత లేని నేపథ్యంలో తమ చివరి ప్రపంచకప్‌ (?) లో ఇరువురూ జట్టు కోసం పాటు పడుతున్నారు. రోహిత్‌ విఫలమైతే కోహ్లీ.. కోహ్లీ ఆడని పక్షంలో రోహిత్‌లు ప్రత్యర్థులపై విరుచుకుపడుతూ భారత్‌కు అపూర్వ విజయాలు అందిస్తున్నారు. నిన్నటి సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్‌తో కలుపుకుని 8 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఈ ఇద్దరూ.. తమ అనుభవన్నంతా రంగరించి భారత్‌కు పదేండ్ల నుంచి అందని ద్రాక్షగా ఊరిస్తున్న ప్రపంచకప్‌ను సాధించి పెట్టే దిశగా సాగుతున్నారు.

ఈ మెగా టోర్నీలో ఇప్పటివరకూ టీమిండియా సారథి రోహిత్‌ శర్మ 442 పరుగులు చేయగా కోహ్లీ 543 పరుగులు సాధించాడు. వరల్డ్‌ కప్‌ ప్రారంభానికి ముందు భారత్‌.. యువ ఓపెనర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌పై భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. కానీ అతడు ఒకటి రెండు మ్యాచ్‌లలో మినహా పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. కానీ రోహిత్‌, కోహ్లీ మాత్రం అభిమానులను నిరాశపరచడం లేదు.

Virat Kohli said “I have played with Rohit for 15 years – I have never seen him expressed a lot – it was so emotional”. [Star Sports] pic.twitter.com/wCf8xrsFhZ

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 5, 2023