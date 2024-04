April 14, 2024 / 11:32 PM IST

MI vs CSK : వాంఖ‌డేలో వ‌రుస‌ విజ‌యాల‌తో ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌కు వ‌ణుకు పుట్టించిన ముంబై ఇండియన్స్ (Mumbai Indians) ఈసారి త‌లొంచింది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్(Chennai Super Kings) బౌల‌ర్ల ధాటికి ముంబై చేతులెత్తేసింది. భారీ ఛేద‌న‌లో టాప్ గ‌న్స్ పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టినా.. 186 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది.

ఓవైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(31) సాయంతో రోహిత్ శ‌ర్మ‌(105 నాటౌట్) ఒంట‌రి పోరాటం చేసినా ఫ‌లితం లేక‌పోయింది. కీల‌క వికెట్లు తీసిన‌ మ‌థీశ ప‌థిర‌న‌(284) సూప‌ర్ స్పెల్‌తో సీఎస్కేకు చిరస్మ‌ర‌ణీయ విజ‌యాన్ని అందించాడు. దాంతో, గైక్వాడ్ బృందం నాలుగో విజ‌యం సాధించ‌గా.. ముంబై నాలుగో ఓట‌మి మూట‌గ‌ట్టుకుంది.

సొంత మైదానంలో రెండొంద‌లను ఊదేసిన ముంబై.. చెన్నైకి మాత్రం చెక్ పెట్ట‌లేక‌పోయింది. భారీ ఛేద‌న‌లో యార్క‌ర్ కింగ్ ప‌థిర‌న వేసిన 8వ ఓవ‌ర్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ రెండు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇషాన్ కిష‌న్ (23), ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(0) డ‌కౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. సూర్య కొట్టిన‌ బంతిని బౌండ‌రీ వ‌ద్ద ముస్తాఫిజుర్ గాల్లోకి ఎగిరి మ‌రీ అందుకున్నాడు. దాంతో, 70 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ముంబై రెండు వికెట్లు ప‌డ్డాయి. అయినా ముంబై స్కోర్ వేగం త‌గ్గ‌లేదు.

రోహిత్ శ‌ర్మ‌(105), తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(31)లు బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకుప‌డ్డారు. వీళ్లిద్ద‌రూ మూడో వికెట్‌కు 60 ర‌న్స్ జోడించారు. అయితే.. ప‌థిర‌న సూపర్ డెలివ‌రీతో తిల‌క్‌ను వెన‌క్కి పంపాడు. అక్క‌డితో ముంబై స్కోర్ నెమ్మ‌దించింది. తొలి బంతి నుంచి త‌డ‌బ‌డిన‌ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(2) లెగ్‌సైడ్‌లో బౌండ‌రీ వ‌ద్ద జ‌డేజాకు చిక్కాడు. అప్ప‌టికే కావాల్సిన ర‌న్ రేట్ 17 దాటింది.

