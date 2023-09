September 17, 2023 / 09:46 PM IST

Rohit Sharma : సొంత గ‌డ్డ‌పై ప్ర‌పంచ క‌ప్(ODI World Cup 2023) పోటీల‌కు ముందు టీమిండియా అద్భుతం చేసిది. ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) ఫైన‌ల్లో శ్రీ‌లంక‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. 10 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి ఎనిమిదోసారి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. దాంతో, ప్ర‌త్య‌ర్థి జ‌ట్ల‌కు గట్టి హెచ్చ‌రిక‌లే పంపింది. అయితే.. మ్యాచ్ అనంత‌రం కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma) వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ స్క్వాడ్‌పై ఆస‌క్తిక‌ర వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. మోగా టోర్నీలో స్పిన్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ల‌కు చాన్స్ ఉంటుందని అన్నాడు.

‘వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ల కోసం చూస్తున్నాం. అందుక‌ని అంద‌రూ లైన్‌లో ఉన్నారు. నేను ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్‌(Ravichandran Ashwin)తో ఫోన్‌లో మాట్లాడాను. అలాగే వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్(Washington Sunder) కూడా. ఈ ఇద్ద‌రూ లైన్‌లో ఉన్నారు. బ్యాటుతో, బంతితో రాణించే ఆట‌గాళ్ల కోసం మేము చూస్తున్నాం’ అని హిట్‌మ్యాన్ వెల్ల‌డించాడు.

ఎనిమిదో ఆసియా క‌ప్ ట్రోఫీతో రోహిత్ సేన‌

ఆశ్య‌ర్య‌క‌రమైన విష‌యం ఏంటంటే.. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ కోసం అజిత్ అగార్క‌ర్(Ajit Agarkar) నేతృత్వంలోని సెలెక్ల‌ర్ల బృందం ఎంపిక చేసిన 15 మందిలో అశ్విన్, సుంద‌ర్ లేరు. అయితే. రోహిత్ మాత్రం వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ త‌లుపులు అంద‌రికీ తెరిచే ఉన్నాయ‌ని ప‌దే ప‌దే చెప్తూ వ‌స్తున్నాడు.

