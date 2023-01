January 10, 2023 / 10:17 AM IST

గౌహ‌తి: ఇండియ‌న్ క్రికెట్ కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ మళ్లీ మైదానంలోకి దిగాడు. శ్రీలంక‌తో ఇవాళ ప్రారంభంకానున్న వ‌న్డే సిరీస్‌లో అత‌ను ఆడ‌నున్నాడు. అయితే గౌహ‌తిలో సోమ‌వారం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో ఓ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. నెట్ ప్రాక్టీస్ త‌ర్వాత రోహిత్ త‌న అభిమానుల్ని క‌లిశాడు. త‌న అభిమాన రోహిత్‌ను చూసిన ఓ కుర్రాడు క‌న్నీరు పెట్టుకున్నాడు. ఆ స‌మ‌యంలో ఆ బాలుడి దగ్గ‌ర‌కు వెళ్లి అత‌న్ని ఓదార్చాడు రోహిత్‌. ఆ త‌ర్వాత కొంద‌రు అభిమానుల‌కు ఆటోగ్రాఫ్ కూడా ఇచ్చాడు.

Cricketer Rohit Sharma interacting with an young cricket fan from Assam in Guwahati.

Adorable Moments!@ImRo45 pic.twitter.com/Nyzc4D9fHg

— Pramod Boro (@PramodBoroBTR) January 9, 2023