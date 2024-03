March 10, 2024 / 10:52 AM IST

Sarfaraz Khan : ఇంగ్లండ్ సిరీస్‌లో అరంగేట్రం చేసిన స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్(Sarfaraz Khan) ధ‌నాధ‌న్ ఇన్నింగ్స్‌ల‌తో జ‌ట్టు విజ‌యాల్లో భాగ‌మ‌య్యాడు. బ్యాటుతోనే కాకుండా చురుకైన ఫీల్డ‌ర్‌గానూ మంచి మార్కులే కొట్టేశాడు. అయితే.. నామ‌మాత్ర‌మైన ధ‌ర్మ‌శాల టెస్టు(Dharmashala Test)లో స్ఫ‌రాజ్ పెద్ద ప్ర‌మాదం త‌ప్పించుకున్నాడు. రోహిత్ శ‌ర్మ మూడో రోజు మైదానంలోకి రాక‌పోవ‌డంతో సార‌థిగా వ్య‌వ‌హ‌రించిన‌ వైస్ కెప్టెన్ బుమ్రా.. స‌ర్ఫ‌రాజ్‌ను సిల్లీ పాయింట్‌(Silly Point)లో మోహ‌రించాడు.

కుల్దీప్ యాద‌వ్ బౌలింగ్‌లో షోయ‌బ్ బ‌షీర్ కొట్టిన బంతి నేరుగా స‌ర్ఫ‌రాజ్ హెల్మెట్‌కు త‌గిలింది. ఒక‌వేళ అత‌డు హెల్మెంట్ పెట్టుకోక‌పోయి ఉంటే త‌ల‌కు పెద్ద గాయ‌మే అయ్యేది. ఆ సంఘ‌ట‌న‌తో స‌ర్ఫ‌రాజ్‌కు రాంచీ టెస్టులో కెప్టెన్ రోహిత్ చెప్పిన మాట‌లు గుర్తుకొచ్చి ఉంటాయి.

And that’s why Rohit Bhai said “Hero banne ki zaroorat naheen hai” pic.twitter.com/41tsvFUXrg

— Vishal Misra (@vishalmisra) March 9, 2024