IPL : ఇంగ్లండ్‌పై టీమిండియా టెస్టు సిరీస్ విజ‌యాన్ని ఎంజాయ్ చేసిన అభిమానులను మ‌రో క్రికెట్ పండుగ అల‌రించ‌నుంది. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్(IPL) 17 సీజ‌న్ మ‌రో 12 రోజుల్లో అరంభం కానుంది. దాంతో, త‌మ అభిమాన ఆట‌గాళ్ల బ్యాటింగ్ విన్యాసాలు, కుర్ర హిట్ట‌ర్ల సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌లు చూసి త‌రించేందుకు ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ స‌మ‌యంలో ఐపీఎల్ చైర్మ‌న్ అరుణ్ ధుమాల్(Arun Dhumal) అభిమానుల‌కు గుడ్‌న్యూస్ చెప్పాడు. 17వ సీజ‌న్ ముగిసిన త‌ర్వాత ఐపీఎల్ మెగా వేలం(IPL Mega Auction) నిర్వ‌హిస్తామ‌ని ధుమాల్ తెలిపాడు.

‘ఐపీఎల్ మెగా వేలం క‌చ్చితంగా నిర్వ‌హిస్తాం. అయితే.. అన్ని ఫ్రాంచైజీలు ముగ్గురు లేదా న‌లుగురు ఆట‌గాళ్ల‌ను మాత్ర‌మే అట్టిపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. వేలం త‌ర్వాత ప్ర‌తి ఫ్రాంచైజీకి కొత్త టీమ్ ఏర్ప‌డుతుంది. ఏ జ‌ట్టు ఎంత బ‌లంగా ఉంటుంది? అనేది ఆస‌క్తిక‌రంగా ఉండ‌నుంది’ అని స్పోర్ట్‌స్టార్‌తో ధుమాల్ చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే.. ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ పూర్తి షెడ్యూల్ ఎప్పుడు విడుద‌ల చేస్తారు? అనేది మాత్రం ధుమాల్ చెప్ప‌లేదు.

