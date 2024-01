Australia Open 2024: చరిత్ర సృష్టించిన బోపన్న జోడీ.. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ మెన్స్‌ డబుల్స్‌ టైటిల్‌ సొంతం

January 27, 2024 / 06:31 PM IST

Australia Open 2024: నాలుగు పదుల వయసులో గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టోర్నీ ఆడుతున్న భారత వెటరన్‌ టెన్నిస్‌ ఆటగాడు రోహన్‌ బోపన్న ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో సరికొత్త చరిత్ర లిఖించాడు. 43 ఏండ్ల బోపన్న.. ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు మాథ్యూ ఎబ్డెన్‌తో కలిసి ఈ ఏడాది మెన్స్‌ డబుల్స్‌ టైటిల్‌ నెగ్గాడు. ఆదివారం మెల్‌బోర్న్‌లోని రాడ్‌లీవర్‌ ఎరీనా వేదికగా ముగిసిన పురుషుల డబుల్స్‌ ఫైనల్స్‌లో రోహన్‌ బోపన్న – మాథ్యూ ఎబ్డెన్‌ జోడీ.. 7-6 (7-0), 7-5 తేడాతో సిమోన్‌ బొలెలి – ఆండ్రియా వవస్సోరి (ఇటలీ)పై గెలిచి టైటిల్‌ నెగ్గింది. బోపన్నకు తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఇదే తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్‌ కావడం విశేషం. భారత్‌ తరఫున మెన్స్‌ డబుల్స్‌ విభాగంలో 2012లో లియాండర్‌ పేస్‌ తర్వాత ఈ టోర్నీలో టైటిల్‌ నెగ్గిన తొలి భారతీయుడిగా బోపన్న రికార్డులకెక్కాడు.

ఈ విజయం ద్వారా బోపన్న టెన్నిస్‌లో పలు ఘనతలు అందుకున్నాడు. 43 ఏండ్ల వయసులో మెన్స్‌ డబుల్స్‌ టైటిల్‌ నెగ్గిన బోపన్న.. టెన్నిస్‌ ఓపెన్‌ ఎరాలో ఈ ఘనత సాధించిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా రికార్డులకెక్కాడు. టెన్నిస్‌ చరిత్రలో ఇప్పటివరకూ అమెరికా టెన్నిస్‌ ప్లేయర్‌ మైక్‌ బ్రియాన్‌ (41 ఏండ్ల 76 రోజులు) పేరిట ఈ రికార్డు ఉండేది. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ నెగ్గే రోజుకు బోపన్న వయసు 43 ఏండ్ల 329 రోజులు..

బోపన్నకు ఇది మూడో గ్రాండ్‌ స్లామ్‌ ఫైనల్‌ కాగా విజేతగా నిలిచింది మాత్రం ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ – 2024లోనే కావడం విశేషం. 2010లో బోపన్న.. పాకిస్తాన్‌ ఆటగాడు ఐసమ్‌ ఉల్‌ హక్‌ ఖురేసితో కలిసి యూఎస్‌ ఓపెన్‌ ఫైనల్‌ చేరాడు. గతేడాది బోపన్న – ఎబ్డెన్‌ల ద్వయం యూఎస్‌ ఓపెన్‌ ఫైనల్‌లో ఓడింది. ఈ విజయం ద్వారా బోపన్న మెన్స్‌ డబుల్స్‌లో వరల్డ్‌ నెంబర్‌ వన్‌ ర్యాంకును సొంతం చేసుకోవడం విశేషం. భారత్‌ నుంచి ఈ ఘనత అందుకున్నవారిలో బోపన్న నాలుగో ఆటగాడు. గతంలో లియాండర్‌ పేస్‌, మహేశ్‌ భూపతి, సానియా మీరజాలు ఈ ఘనత అందుకున్నారు.

Rohan Bopanna becomes the oldest man to win a Grand Slam in the Open Era.

He will also be the oldest #1 in the history of men’s doubles

43 years & 329 days young

His story is a beautiful reminder that it’s not our age that defines what we’re capable of

It’s our spirit

🇮🇳🧡🇮🇳 pic.twitter.com/2LkPZUMZzt

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2024