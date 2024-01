January 22, 2024 / 02:25 PM IST

Australia Open 2024: ప్రతిష్టాత్మక ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో భారత – ఆస్ట్రేలియా జోడీ రోహన్‌ బోపన్న – మాథ్యూ ఎబ్డెన్‌లు క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌కు చేరుకున్నారు. రెండో సీడ్‌ బోపన్న జోడీ.. 7-6 (10-8) 7-6 (7-4) తేడాతో వెస్లీ కూల్హాఫ్‌ (డచ్‌) – నికోలా మెక్టిక్‌ (క్రొయేషియా) జోడీని ఓడించింది. వరుస సెట్లలో గెలిచిన బోపన్న జోడీ.. ఈ విజయంతో క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌లో ఆరో సీడ్‌ అర్జెంటీనా ద్వయం మ్యాగ్జిమో గొంజాలెజ్‌ – ఆండ్రస్‌ మోల్తెనిలను ఢీకొననుంది.

సీజన్‌ ఆరంభ టోర్నీ అయిన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో భాగంగా మహిళల సింగిల్స్‌లో సంచలన ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. 18వ సీడ్‌ అజరెంకా.. 6-4 (6-8) 6-4 తేడాతో ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన డయాన య‌స్ట్రెమ‌స్క చేతిలో ఓడింది. సుమారు రెండుగంటలకు పైగా సాగిన ఈ పోరులో డయానా సూపర్‌ డూపర్‌ ఆటతో తన కెరీర్‌లో తొలిసారి గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టోర్నీ క్వార్టర్స్‌లో అడుగిడింది. చెక్ రిప‌బ్లిక్ టీనేజ్ సంచ‌ల‌నం నొస్కోవా.. క్వార్టర్స్‌కు చేరింది. ఎలీనా స్వితోలినా గాయం కారణంగా తప్పుకోవడంతో నొస్కోవా క్వార్టర్స్‌కు అర్హత సాధించింది.

43 yr old Bopanna keeps soaring high ⚡️

Rohan Bopanna & Mathhew Ebden advance into QF of Men’s Doubles at Australian Open.

The 2nd seeded Indo-Australian Express beat 14th seeds Koolhof & Mektic 7-6, 7-6. #AusOpen pic.twitter.com/2MOKVDAKSB

— India_AllSports (@India_AllSports) January 22, 2024