January 14, 2024 / 03:17 PM IST

Mohammad Rizwan : పాకిస్థాన్ వైస్ కెప్టెన్ మ‌హ్మ‌ద్ రిజ్వాన్‌ (Mohammad Rizwan) మ‌రో ఫీట్ సాధించాడు. పాక్ త‌ర‌ఫున‌ టీ20ల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు బాదిన క్రికెట‌ర్‌గా రిజ్వాన్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఆదివారం న్యూజిలాండ్‌ (Newzealand)తో జ‌రిగిన రెండో టీ20లో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ‌ర్ ఒక సిక్స‌ర్ బాదాడు. దాంతో పొట్టి ఫార్మాట్‌లో 77 సిక్స‌ర్లు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మాజీ కెప్టెన్ మ‌హ్మ‌ద్ హ‌ఫీజ్‌() 76 సిక్స‌ర్ల‌తో రెండో స్థానానికి ప‌డిపోయాడు. మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ షాహీద్ ఆఫ్రిది() 73 సిక్స‌ర్ల‌తో మూడో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు.

పాకిస్థాన్ త‌ర‌ఫున టీ20ల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్ల వీరులు ఎవ‌రంటే..? రిజ్వాన్ 77 సిక్స‌ర్లతో అగ్ర‌స్థానంలో నిల‌వగా, హ‌ఫీజ్ 76తో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. షాహీద్ ఆఫ్రిది 73, షోయ‌బ్ మాలిక్ 69 సిక్స‌ర్లతో మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచారు. ఇక మాజీ సార‌థి బాబ‌ర్ ఆజాం 55, ఉమ‌ర్ అక్మ‌ల్ 55 సిక్స‌ర్ల‌తో ఐదు, ఆరు స్థానాలు ద‌క్కించుకున్నారు.

🚨 RECORD ALERT @iMRizwanPak is now the leading six-hitter for 🇵🇰 in T20Is 💪#NZvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/9e71hOuqTj

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 14, 2024