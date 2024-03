March 28, 2024 / 09:31 PM IST

IPL 2024 DC vs RR ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌ను విజ‌యంతో ఆరంభించిన రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ సొంత మైదానంలో భారీ స్కోర్ చేసింది. మొద‌ట్లో త‌డ‌బ‌డినా ఆ త‌ర్వాత మిడిలార్డ‌ర్ అండ‌తో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ముందు భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. రియాన్ ప‌రాగ్‌(85 నాటౌట్‌: 45 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్లు) వ‌రుస‌గా రెండో హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగ‌గా.. అశ్విన్‌ (25)చివ‌ర్లో హెట్‌మైర్(14 నాటౌట్‌) విధ్వంసం సృష్టించాడు. దాంతో, 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 185 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల‌లో ముకేశ్, నోకియా, కుల్దీప్ త‌లా ఒక వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన రాజ‌స్థాన్‌కు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. ముకేశ్ కుమార్ త‌న తొలి ఓవ‌ర్లోనే డేంజ‌ర‌స్ ఓపెనర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(5) బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ కాసేప‌టికే కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(15), జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(11)లు డగౌట్‌కు చేరారు. 36 ప‌రుగులకే 3 కీల‌క‌ వికెట్లు ఈ ద‌శ‌లో రాజ‌స్థాన్ స్కోర్ 130 దాట‌డ‌మే క‌ష్ట‌మ‌నిపించింది.

Innings Break!

An unbeaten 84*(45) from Riyan Parag powers @rajasthanroyals to 185/5 🔥🔥

Will it be enough for @DelhiCapitals? Find out 🔜

Scorecard ▶️ https://t.co/gSsTvJeK8v#TATAIPL | #RRvDC pic.twitter.com/C9j2pPtLhN

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2024