March 28, 2024 / 08:49 PM IST

IPL 2024 DC vs RR సొంత మైద‌నాంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. 36 ప‌రుగులకే ఆ జ‌ట్టు టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు డగౌట్‌కు చేరారు. య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(5), జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(11), కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(15)లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిరిగారు. ఈ ద‌శ‌లో అశ్విన్(27), రియాన్ ప‌రాగ్‌(15)లు స‌మ‌యోచితంగా ఆడుతూ ఇన్నింగ్స్ నిర్మిస్తున్నారు. 12 ఓవర్ల‌కు రాజ‌స్థాన్ స్కోర్.. 77/3 .

