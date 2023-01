Rishabh Pant | రోడ్డు ప్రమాదం తర్వాత తొలిసారి స్పందించిన పంత్‌.. వారిద్దరికీ రుణపడి ఉంటా అంటూ ట్వీట్‌..!

January 17, 2023 / 10:27 AM IST

Rishabh Pant | టీం ఇండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ గతేడాది డిసెంబర్‌లో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అతను ముంబయిలోని ధీరూబాయ్‌ అంబానీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. కాగా, ప్రమాదం తర్వాత పంత్‌ తొలిసారి స్పందించాడు. క్లిష్ట సమయంలో తనకు అండగా నిలిచి, త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించిన వారందరికీ ట్విట్టర్‌ ద్వారా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

‘క్లిష్ట సమయంలో మద్దతుగా నిలిచిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు. శస్త్ర చికిత్సలు పూర్తయ్యాయి. కోలుకునే ప్రక్రియ ఇప్పుడే మొదలైంది. మున్ముందు ఎదురయ్యే సవాళ్లకు సిద్ధంగా ఉన్నా. నాకు అన్నివిధాల అండగా నిలిచిన బీసీసీఐ, జైషా, భారత ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించిన అభిమానులకు.. నా కోసం శ్రమిస్తున్న వైద్యులకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. మైదానంలో కలుద్దాం’ అని పంత్‌ పేర్కొన్నాడు.

అదేవిధంగా ప్రమాద సమయంలో వేగంగా స్పందించి పంత్‌ను ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి కాపాడిన రంజత్‌ కుమార్‌, నిషు కుమార్‌కు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. ‘ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు చెప్పలేను. కానీ, ఈ ఇద్దరు హీరోలకు నేను తప్పకుండా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. యాక్సిడెంట్ అనంతరం వాళ్లిద్దరూ ఎంతో సాయపడ్డారు. నేను సకాలంలో సురక్షితంగా ఆసుపత్రికి చేరడంలో వాళ్ల సహకారం మరువలేనిది. రజత్ కుమార్, నిషు కుమార్.. మీ ఇద్దరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నా. మీకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటా’ అని పంత్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

గతేడాది డిసెంబర్‌30వ తేదీన ఢిల్లీ నుంచి రూర్కీ వెళ్తుండగా పంత్‌ ప్రయాణిస్తున్న కారు జాతీయ రహదారిపై డివైడర్‌ను ఢీ కొట్టింది. ప్రమాదం త‌ర్వాత కారులో మంట‌లు చెల‌రేగాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన పంత్‌ వెంటనే కారు అద్దాలు పగులగొట్టి బయటకు దూకేసి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాడు. ఆ సమయంలో పంత్‌కు రజత్‌, నిషుకుమార్‌లు సాయం చేసిన విషయం తెలిసిందే.

From the bottom of my heart, I also would like to thank all my fans, teammates, doctors and the physios for your kind words and encouragement. Looking forward to see you all on the field. #grateful #blessed

I may not have been able to thank everyone individually, but I must acknowledge these two heroes who helped me during my accident and ensured I got to the hospital safely. Rajat Kumar & Nishu Kumar, Thank you. I'll be forever grateful and indebted 🙏♥️ pic.twitter.com/iUcg2tazIS

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 16, 2023