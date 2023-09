September 19, 2023 / 11:52 AM IST

న్యూఢిల్లీ: రియో డి జాన‌రోలో జ‌రుగుతున్న ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ మ‌హిళ‌ల 50మీ రైఫిల్ 3 పొజిష‌న్స్ ఈవెంట్‌లో భార‌త‌ యువ షూట‌ర్ నిశ్చ‌ల్‌(Shooter Nischal) ర‌జ‌త ప‌తకం గెలుచుకున్న‌ది. 50మీ రైఫిల్ ఈవెంట్‌లో నార్వే షూట‌ర్ జానెట్ హెగ్ డుసాడ్ తొలి స్థానంలో నిలిచింది. ఫైన‌ల్లో నిశ్చ‌ల్ 458 పాయింట్లు స్కోర్ చేసింది. ఎయిర్ రైఫిల్ యురోపియ‌న్ చాంపియ‌న్ అయిన డుసాడ్‌.. వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లోనూ ఆధిప‌త్యాన్ని చాటింది. ఇండియ‌న్ షూట‌ర్ నిశ్చ‌ల్ ఇవాళ టాప్ ఫామ్‌ క‌న‌బ‌రిచింది. మ‌హిళ‌ల 3పీ ఈవెంట్‌లో ఆమె జాతీయ క్వాలిఫైయింగ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది.

ISSF🔫 #WorldCup, Rio Update☑️

🇮🇳 shooter and #TOPScheme Athlete Nischal cliches 🥈with a score of 458 in Women’s 50m 3 Position Event!

Many congratulations champ 🥳👏 pic.twitter.com/nPgD2GkfNH

— SAI Media (@Media_SAI) September 19, 2023