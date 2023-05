May 15, 2023 / 05:35 PM IST

IPL 2023 : టీమిండియా మాజీ సార‌థి, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni) వికెట్ల వెనుక ఎంత చురుకుగా ఉంటాడో తెలిసిందే. స్టంపౌట్ చేయ‌డం, గురిచూసి వికెట్ల‌ను కొట్ట‌డమే కాకుండా చూడ‌కుండా బంతిని విసిరి ర‌నౌట్ చేయ‌గ‌ల స‌మ‌ర్ధుడు అత‌ను. అంతేకాదు ధోనీ రివ్యూ తీసుకున్నాడంతో అది క‌చ్చితంగా 99 శాతం అత‌డికి అనుకూలంగానే వ‌స్తుంది. అందుకునే డీఆర్ఎస్(DRS)ను ధోనీ రివ్యూ సిస్ట‌మ్ అంటుంటారు చాలామంది. ఐపీఎల్ ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో అచ్చం ధోనీలానే రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు కీప‌ర్ అనుజ్ రావ‌త్(Anuj Rawat) ఒక‌ ర‌నౌట్ చేశాడు.

జైపూర్ స్టేడియంలో నిన్న రాత్రి రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అశ్విన్‌ను రావ‌త్ ఔట్ చేశాడు. సిరాజ్ విసిరిన త్రోను అందుకున్న అత‌ను వికెట్ల‌ను చూడ‌కుండానే బంతిని స‌రిగ్గా వికెట్ల‌మీద‌కు విసిరాడు. దాంతో,8వ వికెట్‌గా వ‌చ్చిన‌ అశ్విన్ నిరాశగా వెనుదిరిగాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ 112 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిచింది.

