January 22, 2023 / 07:07 PM IST

RCB Twitter : ఐపీఎల్ ఫ్రాంఛైజీ రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్ శ‌నివారం హ్యాకింగ్‌కు గురైంది. ఫ్రాంచైజీ ప్రొఫైల్ పేరును హ్యాక‌ర్లు బోర్‌డ్ ఏప్ యాచ్‌ క్లబ్ (Bored Ape Yacht Club)గా మార్చారు. నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్‌కు సంబంధించిన ట్వీట్స్ టైమ్‌లైన్‌లో క‌నిపించ‌డంతో ఫ్యాన్స్ గంద‌ర‌గోళానికి గుర‌య్యారు. ఆర్బీబీ అకౌంట్ హ్యాక్ అయింద‌నే విష‌యాన్ని గుర్తించిన యాజ‌మాన్యం వెంట‌నే అప్ర‌మ‌త్త‌మైంది. స‌మ‌స్య‌ను వివ‌రిస్తూ ఒక ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేసింది. ‘ఆర్సీబీ అధికారిక ట్విట్ట‌ర్ ఖాతా జ‌న‌వ‌రి 21 ఉద‌యం 4 గంట‌ల స‌మ‌యంలో హ్యాక‌ర్ల బారిన ప‌డింది. దాంతో అకౌంట్‌ను తెరవ‌లేక పోతున్నాం. ముంద‌స్తుగా అన్నిర‌కాల భ‌ద్ర‌తా చ‌ర్య‌లు తీసుకున్న‌ప్ప‌టికీ హ్యాకింగ్‌కు గుర‌వ్వ‌డం దుర‌దృష్ట‌క‌రం. ఈ రోజు మా ఖాతాలో ట్వీట్ చేసిన‌, రీట్వీట్ అయిన ట్వీట్ల‌ను ప‌రిగ‌ణించ‌డం లేదు. అభిమానుల‌కు క‌లిగిన అసౌక‌ర్యానికి చింతిస్తున్నా. ట్విట్ట‌ర్ స‌పోర్ట్ టీమ్‌తో కలిసి అకౌంట్‌ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నాం. త్వ‌ర‌లోనే మీ ముందుకు వ‌స్తాం’ అని అధికార‌క ప్ర‌క‌ట‌నలో వెల్ల‌డించింది.

ఆర్సీబీ ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాను హ్యాక‌ర్లు ఛేజిక్కించుకోవ‌డం ప‌ట్ల అభిమానులు కొందరు వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తున్నారు. ‘ఆర్సీబీ ఫ్రాంఛైజీ ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ సాధించింది ఏం లేదు. కానీ, సిటీకి చెడ్డ పేరు తీసుకుంది. దేశ‌వాళీ క్రికెట్‌లో విజ‌య‌వంత‌మైన జ‌ట్ల‌లో ఒక‌టైన బెంగ‌ళూరు ఒక్క ఐపీఎల్ ట్రోపీ కూడా నెగ్గ‌లేదు. ఐటీ హ‌బ్ కేంద్ర‌మైన సిటీ సొంత జ‌ట్టు అకౌంట్ హ్యాకింగ్‌కు గురైంది’ అంటూ యూజ‌ర్లు ట్వీట్లు చేస్తున్నారు. విరాట్ కోహ్లీ, క్రిస్‌గేల్, డూప్లెసిస్, స్టెయిన్ వంటి స్టార్లు ఉన్నా కూడా ఆర్సీబీ జ‌ట్టు ఒక్క టైటిల్ కూడా గెల‌వ‌లేక‌పోయింది. 2009, 2011, 2016లో ఫైన‌ల్ చేరింది. కానీ మూడుసార్లు ర‌న్న‌ర‌ప్‌గా నిలిచింది.

RCB brought nothing but shame to the City. One of the most successful teams in domestic circuit, but 0 trophies in IPL. IT Hub, but their own account gets hacked.

