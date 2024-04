April 21, 2024 / 02:33 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్‌లో ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌ తొలి అర్ధ భాగం ముగిసినా.. రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru) మాత్రం గెలుప ప‌ట్టాలెక్క‌లేదు. ఏడింటా ఆరు ఓట‌ముల‌తో నిరాశ‌ప‌రిచిన బెంగ‌ళూరు కీల‌క పోరుకు సిద్ద‌మ‌వుతోంది. ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌(Kolkata Knight Riders)తో డూప్లెసిస్ సేన ప్ర‌తీకార పోరాటానికి కాచుకొని ఉంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు కొత్త జెర్సీతో త‌ళుక్కుమ‌న‌నున్నారు. అవును.. ఈసారి ఎరుపు, నీలం కాకుండా ఆకుప‌చ్చ‌ని జెర్సీ (Green Jersey)తో బెంగ‌ళూరు బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. గ‌త సీజ‌న్ల‌లో గ్రీన్ జెర్సీతో రికార్డులు సృష్టించిన ఈ జ‌ట్టు ఈసారి కూడా అద్భుతం చేయాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది.

ఆర్సీబీ జ‌ట్టు ఆకుప‌చ్చ జెర్సీతో ఆడ‌డం ఇదే మొద‌టిసారి కాదు. 2011 ఎడిష‌న్ నుంచి ప్ర‌తి సీజ‌న్ ఒక మ్యాచ్‌లో ఈ జెర్సీతో ఆడుతోంది. గ్రీన్ జెర్సీ ఎంపిక వెనుక ప‌ర్యావ‌ర‌ణ సందేశం ఉంది. అవును.. అంద‌రూ “గో గ్రీన్’ లైఫ్ స్ట‌యిల్ అల‌వ‌ర్చుకోవాల‌ని చాట‌డ‌మే దీని ఉద్దేశం. మొక్క‌లు నాట‌డం, చెట్ల‌ను సంర‌క్షించ‌డం, భూతాపాన్ని(Global Warming) త‌గ్గించ‌డం వంటివి అంద‌రూ పాటించాల‌ని ఆర్సీబీ ఆట‌గాళ్లు గ్రీన్ జెర్సీతో ప్రచారం చేస్తున్నారు.

It’s rewind time, let’s relive some of our finest moments in Green! 💚#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2024 #KKRvRCB pic.twitter.com/gAVAgHdNzE

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 21, 2024