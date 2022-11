Ravichandran Ashwin | వాసన చూసి జెర్సీని గుర్తుపట్టిన అశ్విన్‌.. వీడియో వైరల్‌..!

November 9, 2022 / 11:45 AM IST

Ravichandran Ashwin | క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌లో అప్పుడప్పుడు కొన్ని సరదా సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటుంటాయి. మైదానంలోని ప్లేయర్స్‌ లేదా స్టాండ్స్‌లోని ప్రేక్షకులు చేసే కొన్ని పనులు భలే నవ్వు తెప్పిస్తుంటాయి. అయితే అవి మ్యాచ్‌ జరుగుతున్న సమయంలో గుర్తించలేకపోయినా.. తర్వాత అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతుంటాయి. తాజాగా టీమిండియా ఆటగాడు రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌కు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2022 సూపర్ 12లో భాగంగా ఆదివారం భారత్‌, జింబాబ్వేల మధ్య మ్యాచ్‌ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. మ్యాచ్‌కు ముందు ఇరు జట్ల కెప్టెన్లు టాస్‌ వేస్తుండగా.. అప్పటివరకూ ప్రాక్టీస్‌లో ఉన్న కొందరు ప్లేయర్స్ మైదానం వీడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అశ్విన్‌ కూడా మైదానం వీడేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. గ్రౌండ్‌లో ఉన్న తన జెర్సీని గుర్తుపట్టేందుకు.. చేతిలో ఉన్న రెండు జెర్సీల వాసన చూశాడు. ఆపై తన జెర్సీని గుర్తుపట్టి.. ఇంకోదాన్ని అక్కడే పడేసి వెళ్లిపోయాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ నవ్వులు పూయిస్తోంది.

వీడియో చూసిన క్రికెట్‌ అభిమానులు, పలువురు ఆటగాళ్లు రకరకాలుగా ఫన్నీ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కామెంట్లపై రవిచంద్రన్ అశ్విన్ స్పందించారు. ‘సైజులు వేరేగా ఉన్నాయేమోనని చెక్ చేశా. వాడినవేమోనని చూశా. సెట్ కాలేదు. చివరికి నేను వాడిన పర్ఫూమ్‌ వాసనను బట్టి గుర్తు పట్టా. అరే.. కెమెరామెన్’ అంటూ ఫన్నీగా సమాధానం ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

This is the right way to find your clothes. 😂 #Ashwin pic.twitter.com/vpF2JjO9C9

Checked for the sizes to differentiate!❌

Checked if it was initialed❌

Finally 😂😂 checked for the perfume i use✅

😂😂

Adei cameraman 😝😝😝😝 https://t.co/KlysMsbBgy

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) November 8, 2022