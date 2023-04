April 13, 2023 / 05:40 PM IST

Ravichandran Ashwin : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో ఉత్కంఠ పోరాటాలు ఫ్యాన్స్‌ను మునివేళ్ల‌ మీద నిల‌బెడుతున్నాయి. ఆఖ‌రి బంతి వ‌ర‌కు ఇరుజ‌ట్లను విజ‌యం దోబూచులాడ‌డం చూసి ఇది క‌దా అస‌లైన క్రికెట్ మ‌జా అనుకుంటున్నారు చాలామంది. అయితే.. అంపైర్లపై రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్(Ravichandran Ashwin) సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. అంపైర్ల తీరును అత‌ను త‌ప్పు ప‌ట్టాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో అంపైర్లు తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణ‌యాలు నాకు అర్థం కాలేదు. వాళ్ల ధోర‌ణి చూసి షాక‌య్యా అని ఈ సీనియ‌ర్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ అన్నాడు.

చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌(Chennai Super Kings)తో బుధ‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఒక సంఘ‌ట‌నను అత‌ను వివ‌రించాడు. తేమ ఉంద‌ని చెప్పి అంపైర్లు త‌మ‌కు తాముగా బంతిని మార్చ‌డాన్ని అశ్విన్ తీవ్రంగా ప‌రిగ‌ణించాడు. ఇలాంటి సంఘ‌ట‌నను తాను ఇంత‌కుముందు చూడ‌లేద‌ని, వాళ్లు అలా చేయ‌డం చూసి ఆశ్చ‌ర్య‌పోయాన‌ని అత‌ను మీడియా స‌మావేశంలో తెలిపాడు. ఉత్కంఠ రేపిన ఈ మ్యాచ్‌లో రాజ‌స్థాన్ 3 ప‌రుగుల‌ తేడాతో విజేత‌గా నిలిచింది.

