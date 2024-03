March 9, 2024 / 04:01 PM IST

Ravichandran Ashwin : ధ‌ర్మ‌శాల టెస్టులో సీనియ‌ర్ స్పిన్న‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్‌ అశ్విన్(Ravichandran Ashwin) అదిరిపోయే ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. కెరీర్‌లో వందో టెస్టు(100th Test)లో సూప‌ర్ స్పెల్‌తో దిగ్గ‌జాల రికార్డు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. ట‌ర్నింగ్ పిచ్‌పై అశ్విన్ 9 వికెట్లతో ఇంగ్లండ్ న‌డ్డి విరిచాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లండ్ టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చి అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. వందో టెస్టులో ఐదు వికెట్లు తీసిన రెండో భార‌త బౌల‌ర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు.

య‌శ్ కంటే ముందు అనిల్ కుంబ్లే ఈ ఫీట్ సాధించాడు. భార‌త లెజెండ‌రీ స్పిన్న‌ర్ అయిన కుంబ్లే 2005లో శ్రీ‌లంక‌పై 89 ర‌న్స్ ఇచ్చి ఐదు వికెట్లు తీశాడు. స్పిన్ దిగ్గ‌జాలు ముత్త‌య్య ముర‌ళీధ‌ర‌న్, దివంగ‌త స్పిన్న‌ర్ షేన్ వార్న్‌లు సైతం నూరో టెస్టులో ఐదు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. 2002లో ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రిగిన కేప్‌టౌన్ టెస్టులో వార్న్ 6/161తో రాణించాడు. ఇక‌.. ముర‌ళీధ‌ర‌న్ విష‌యానికొస్తే బంగ్లాదేశ్‌పై 6/54తో విజృంభించాడు.

