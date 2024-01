January 10, 2024 / 02:14 PM IST

INDvsAFG T20I: భారత పర్యటనకు వచ్చిన అఫ్గానిస్తాన్‌ గురువారం నుంచి మెన్‌ ఇన్‌ బ్లూతో మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడనుంది. ఈ మేరకు ఇరు జట్లూ ఇదివరకే మొహాలీ చేరుకుని ప్రాక్టీస్‌ కూడా మొదలుపెట్టిన నేపథ్యంలో అఫ్గాన్‌ జట్టుకు భారీ షాక్‌ తాకింది. టీ20లలో ఆ జట్టు మేటి బౌలర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌.. సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. వెన్నునొప్పికి ఆపరేషన్‌ చేయించుకున్న రషీద్‌ ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో కోలుకోలేదని, అతడు ఈ సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమయ్యాడని స్టాండ్‌ ఇన్‌ కెప్టెన్‌ ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ తెలిపాడు. అయితే సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమైనా రషీద్‌ మాత్రం జట్టుతోనే ఉండనున్నాడు.

వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత లోయర్‌ బ్యాక్‌ పెయిన్‌తో ఇబ్బందిపడ్డ రషీద్‌.. ఇటీవలే సర్జరీ చేయించుకున్నాడు. రషీద్‌ గైర్హాజరీలో అఫ్గాన్‌.. యూఏఈతో మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడి 2-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. ఇక భారత్‌తో టూర్‌కు జట్టును ప్రకటించే సమయంలో రషీద్‌ పేరును చేర్చినా అతడు ఆడటం కష్టమేనని అఫ్గాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు కూడా సంకేతాలిచ్చింది. 18 మంది సభ్యుల జాబితాలో రషీద్‌ పేరును ఆఖరున చేర్చింది. తాజాగా జద్రాన్‌.. రషీద్‌ సిరీస్‌ నుంచి దూరమయ్యాడని చెప్పాడు. భారత పిచ్‌లపై అపార అనుభవం ఉన్న రషీద్‌ లేకపోవడంతో అఫ్గాన్‌ స్పిన్‌ దళాన్ని ముజీబ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌, నూర్‌ అహ్మద్‌లు నడిపించనున్నారు. అంతేగాక ఆ జట్టులో సీనియర్‌ స్పిన్నర్‌ మహ్మద్‌ నబీ కూడా ఉన్నాడు.

